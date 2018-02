Amazonas recebe programação cultural voltada às mulheres

Neste domingo (25/2), acontecerá a abertura das Temporadas ‘Literária’ e ‘Delas’, promovidas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e que levarão ações de literatura e atividades voltadas às mulheres para vários espaços da capital e do interior. O evento de lançamento será a partir das 9h, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, com acesso gratuito.

A programação começará com uma performance do grupo Maracatu Baque Mulher, que fará uma intervenção ao longo da avenida. Na sequência, o grupo seguirá para o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde acontecerá um bate-papo com a historiadora e militante do movimento feminista Francy Junior e com a antropóloga e escritora Flávia Melo, sobre questões como a mulher negra na sociedade e violência contra a mulher.

Haverá ainda uma conversa com Luna Rabeci, presidente nacional da Frente Mulher do Hip Hop Brasileiro; e uma apresentação do grupo de rap feminino Mulheres In Rima.

As temporadas seguem até o dia 18 de março, com programações que se encontrarão em alguns momentos. Segundo a diretora de eventos da SEC, Sissy Mendes, a intenção é que a cidade possa vivenciar as duas temáticas.

“Nossa intenção é aumentar o período de circulação desses eventos, com as ações em vários espaços”, afirma a diretora. “As ações também chegarão aos municípios de Iranduba, Autazes e Manacapuru”.

Sissy explica que todas as artes estarão integradas nos eventos durante as temporadas. “Dentro da programação da literária incluímos ações ‘Delas’, haverá discussões literárias só com mulheres, por exemplo. Também vai ter grafite, com os artistas fazendo telas com poesias amazonenses; e um bate-papo sobre filmes adaptados de clássicos da literatura”, comenta.

Literária – Dentro da temporada Literária haverá lançamento de livros, rodas de conversa com escritores, oficinas de fanzines, vivências, feira de troca de livros e mediação de leitura em espaços como galerias e shoppings populares.

Um dos destaques da programação é a “Merenda Cultural”, ação que fará intervenções curtas, no intervalo do lanche em dez escolas da capital e da comunidade de Janauari.

Todo esse circuito literário vai culminar na Bienal do Livro, marcada para o dia 18 de março, no Centro Cultural Usina Chaminé.

‘Delas’ – Já a temporada ‘Delas’, além das ações casadas com a literária, terá programação em Manaus e no Cacau Pirêra, com debates sobre o protagonismo feminino, valorização da mulher negra, situação da mulher indígena e da mulher trans na sociedade; oficina de empoderamento; dia de beleza para moradoras de rua; marcha das mulheres; e apoio social e jurídico para mulheres em situação de risco.

De acordo com Ana Lídia Ferreira, da Central Pedagógica da SEC, as duas temporadas estão extremamente interligadas. “Esse lançamento conjunto é bem representativo, pois o movimento das mulheres está num momento especial, escrevendo a sua história”, destaca Ana Lídia. “Na programação, temos mulheres ligadas à literatura e à luta dos movimentos sociais. Também vamos fazer uma reflexão sobre a participação da mulher na Academia Amazonense de Letras”, conta.

Confira a programação da abertura

9h – Intervenção do grupo Maracatu Baque Mulher

10h – Bate-papo com Francy Junior e Flávia Melo

10h45 – Conversa com Luna Rabeci, presidente nacional da Frente Mulher do Hip Hop Brasileiro

11h30 – Ação musical com o grupo de rap feminino Mulheres In Rima

Serviço: Abertura das temporadas ‘Literária’ e ‘Delas’

Data/hora: 25 de fevereiro, domingo, a partir das 9h

Local: Avenida Eduardo Ribeiro – Centro

Acesso: Gratuito