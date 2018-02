Tuíte de Kylie Jenner faz empresa perder mais de R$ 4 bilhões

Nunca subestime o poder de uma influenciadora digital. Kylie Jenner fez o que parecia um comentário inofensivo a seus mais de 24 milhões de seguidores no Twitter nessa quinta-feira, 22, e levou uma empresa a perder mais de R$ 4 bilhões.

A irmã da Kim Kardashian tuitou que não utilizava mais a rede social Snapchat. "Sou só eu ou mais alguém não abre mais o Snapchat? Isso é tão triste…". Onze minutos depois, disse que "mesmo assim, ainda te amo, Snapchat... Meu primeiro amor".

Contudo, o estrago já estava feito. Por causa desse comentário, as ações da empresa Snap Inc., que detém a rede social, registraram uma desvalorização de 6% no mesmo dia, o que equivale a uma perda de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares (algo em torno de R$ 4,2 bilhões).