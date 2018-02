Curso de História em Quadrinhos abre inscrições nesta segunda-feira

Manaus — Aos poucos, a capital amazonense tem ganhado cada vez mais destaque no mundo das artes - e no cenário das histórias em quadrinhos não é diferente. Para aproveitar a onda, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre as inscrições para o Curso de História em Quadrinhos nesta segunda-feira (26). Quem comanda as aulas é o artista Romahs Mascarenhas, conhecido pelo seu trabalho na equipe de roteiro do cartunista Maurício de Sousa, da franquia "Turma da Mônica".

Ao todo, serão 40 vagas ofertadas para jovens a partir de 12 anos de idade. Segundo Romahs, não há pré-requisitos para realizar a inscrição, mas é ideal já possuir noções de desenho. "Vão ser aulas focadas em escrever e roteirizar as histórias voltadas para o formato de quadrinhos", explica ele. "A demanda tem sido grande e a primeira edição do curso fez bastante sucesso".



Juntamente com o atual secretário de Cultura, Denilson Novo, eles viram a oportunidade de trazer o curso e gerar interesse maior nos jovens. "Estamos mais abertos para as artes mais periféricas, como os quadrinhos, o grafite e o hip-hop", diz Romahs. "No final do curso, vamos escolher os alunos que forem destaque para participar de uma graphic novel. Tudo vai ser definido com eles, mas estamos querendo trabalhar algo voltado para lendas amazônicas, que é um território rico e pouco explorado pelos artistas daqui".

Para o artista, o Amazonas vive um ótimo momento para fortalecer a cena dos quadrinhos. Entre os destaques dos últimos anos, ele cita o trabalho do amazonense Paulo Yonami, que lançou "The Midnight Witch" na Comic-Con Experience no ano passado.

Além de ser roteirista da equipe de Maurício de Sousa, Romahs também é conhecido pelo seu trabalho com os gibis do Neymar Jr, personagem inspirado no jogador de futebol e que também faz parte da "Turma da Mônica". Em breve, as histórias do jogador vão virar programa de TV, sendo a primeira animação do amazonense a ser televisionada.

Quem quiser participar das aulas com o artista Romahs Mascarenhas, precisa correr: são apenas 40 vagas e as inscrições são realizadas presencialmente no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, localizado na av. Pedro Teixeira, número 2565, Dom Pedro. As inscrições são na segunda (26) e terça (27) das 8h da manhã até as 17h.

É preciso levar 1 Foto 3x4, 1 cópia do RG ou Certidão de Nascimento, 1 cópia do CPF, 1 cópia do Comprovante de residência (água ou energia) e declaração escolar ou certificado. Para menores é exigida a presença do responsável e cópia de RG e CPF do mesmo.

