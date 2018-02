Ensaios dos bois Garantido e Caprichoso vão receber apoio público

A parceria foi fechada na última sexta-feira (23), na sede do órgão estadual de turismo | Foto: Divulgação

Manaus - Os tradicionais ensaios dos bumbás Caprichoso e Garantido, realizados em Manaus, pelos Movimentos Marujada e Amigos do Garantido, vão contar com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

O apoio público aos ensaios em Manaus foi possível por conta da decisão do Movimento Marujada e do Movimento Amigos do Garantido de realizar os eventos juntos em um só local, a partir do próximo mês.

“É com muito gosto que o governador Amazonino Mendes volta a apoiar esses eventos aqui em Manaus; eventos que são primordiais para a promoção e divulgação do Festival de Parintins. O governo só poderia apoiar dessa maneira: os dois juntos, pois entendemos que a disputa é na arena e a união fora dela é importantíssima para fortalecer tanto os movimentos aqui, quanto a festa parintinense”, disse o presidente da Amazonastur, Orsine Junior.

A parceria foi fechada na sexta-feira (23) na sede do órgão estadual de turismo

Local

A partir da confirmação da parceria e do apoio estadual, os grupos vão definir nos próximos dias o local para receber os eventos. “Estamos acreditando neste novo momento, que é de união para fortalecer a nossa festa”, disse o presidente do Movimento Marujada, Carlos Nery.

A presidente do Movimento Amigos do Garantido, Izoney Tomé, comemorou o retorno do apoio do Governo do Estado aos eventos dos movimentos em Manaus. “Sem esse apoio os eventos ficam enfraquecidos, afinal, é aqui que estão os principais turistas que vão a Parintins. Muito feliz em ouvir do secretário Orsine, que está empenhado em nos ajudar”, disse Izoney.

O lançamento dos Ensaios dos Bumbás vai ocorrer no dia 13 de março, na sede da Amazonastur, e terá uma programação especial para comemorar a parceria e os movimentos.

