Israel Paulain apresenta ‘Um show inigualável’ no Teatro Amazonas

Manaus - Numa apresentação inédita em sua carreira, o apresentador do Boi-bumbá Garantido, Israel Paulain, sobe ao palco do Teatro Amazonas nesta quarta-feira (28) às 20h. A entrada é gratuita, mas o público pode colaborar com 1 kg de alimento que será doado às comunidades de Nhamundá, no baixo Amazonas.

Israel Paulain conta que fazer um show no Teatro Amazonas é a realização de um sonho de infância. Segundo o artista, que tem 25 anos de carreira, dos quais 17 defendendo o item de apresentador do boi Garantido, a proposta do show é fazer uma viagem no tempo, contado sua história por meio de toadas.

Uma das surpresas da noite será a participação do pai de Israel, Carlos Paulain, na abertura do show. “Lançarei nesta noite três músicas inéditas. A primeira se chama 'Sangue Novo' de autoria do meu pai, feita para mim em 1987, me entregando completamente ao Garantido aos quatro anos de idade. Cantaremos eu e meu irmão Júnior Paulain, o samba canção também de autoria do nosso pai, chamado 'Desfecho'", explica. Será um show em família. A outra canção se chama "Sentimentalismo", que foi composta para o boi-bumbá e nunca foi utilizada pelo cantor.

O Show

Intitulado “Um show inigualável”, inspirada na expressão usada pelo apresentador no Bumbódromo, em Parintins, durante o festival folclórico, o show, que tem direção do artista João Fernandes, terá 1h25 de duração e estará dividido em quatro atos, sendo cada um com um cenário diferente.

Além das canções inéditas, estarão no repertório as toadas “Amor que não tem cura”, um pot-pourri de “Alma de Guerreiro/ Sou Garantido” e “Alma Rubra”. “Na ocasião serão gravados seis vídeos e dez áudios que serão disponibilizados nas plataformas digitais. Pretendo lançar antes da Alvorada do boi Garantido, que é tradicional e uma das maiores manifestações culturais de ruas do Amazonas”, contou.

Com esta iniciativa, Israel Paulain será o primeiro cantor de boi-bumbá a estar presente nas plataformas digitais de streaming. O lançamento deverá ocorrer em abril. O show conta com patrocínio do Shopping São José, Gráfica Gouvêa e Expresso Norte e Sul. Além do apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Governo do Estado do Amazonas.





