Galeria do Largo recebe Batalha de MCs nesta terça-feira (27)

Manaus — Nesta terça-feira (27), na Galeria do Largo, acontece a estreia do “Combate Xavante”, batalha de MCs que reunirá os amantes do Hip Hop, todas as terças-feiras do ano, no espaço localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. O evento começa às 20h e tem entrada gratuita.

A primeira edição do “Combate Xavante” contará com atrações como Humilde Crew, DJ Fino, Jander Manauara e grupo Livre Ameaça, além da presença da presidente nacional da Frente Mulher do Hip Hop Brasileiro, Lunna Rabetti.

Para participar, os candidatos deverão se inscrever na hora do evento. Na disputa, palavras aleatórias serão sorteadas para que os candidatos travem batalhas argumentativas e de rimas. O vencedor garantirá uma vaga na evento “Jogo de Rimas”, que acontecerá no próximo dia 5 de março, no Rio Negro Clube.

De acordo com Marlon Thiago da Silva, um dos organizadores do evento, a ideia para realizar a programação surgiu em 2017.

“O evento surgiu a partir do intercâmbio cultural que nós (organizadores) fizemos no ano passado. Fomos para Belo Horizonte e São Paulo e, com as ideias que tivemos, nós montamos um projeto estruturado e diferente dos eventos do mesmo segmento que já acontecem aqui na cidade”.

Ainda segundo Marlon, o objeto é divulgar a arte alternativa e mostrar ao público que existem outros artistas na cidade. “O intuito desse evento é difundir a cultura e trazer novos produtos ao nosso cenário. Vão ser expostas também poesias, batalhas de beat box e batalha de DJs”.

A batalha contará ainda com a presença dos Mestres Lúpus e Felipe Guetto, entre os jurados estão Eric Arcanos e Lunna Rabetti.

Jogo de rimas

A disputa nacional “Jogo de Rimas” será realizada no Rio Negro Clube, no dia 5 de março, com 32 candidatos (16 amazonenses e 16 de diferentes estados do Brasil). O vencedor receberá um prêmio no valor R$ 5 mil.

