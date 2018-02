'Noite das Patroas' agita fim de semana em resort de luxo no Amazonas

Manaus - O próximo sábado (03), será marcado pelo ritmo que agita multidões em todo o Brasil, embalando histórias de amor, aventuras amorosas, paqueras e claro, decepções, motivo pelo qual também intitulou hits sertanejos de “Sofrência”.

A cantora Júlia Carvalho, inspirada no show “Festa das Patroas”, protagonizado pela dupla Maiara e Maraísa e por Marília Mendonça, preparou um repertório com as mais famosas canções sertanejas para movimentar o jantar dançante do Amazônia Golf Resort.

A “Noite das Patroas”, acontecerá no Foyer do principal hotel de luxo do norte do Brasil, localizado a poucos minutos da capital amazonense, no município de Rio Preto da Eva, onde irá reunir os principais sucessos de algumas referências do sertanejo feminino no Brasil, com Naiara Azevedo, Simone e Simaria, Paula Mattos e claro, as irmãs Maiara e Maraisa, e a diva da sofrência Marília Mendonça.

Júlia Carvalho, faz parte das representantes do “Feminejo” em Manaus, termo que surgiu da junção das palavras feminino e sertanejo, para denominar o sucesso das cantoras que fazem sucesso com este gênero musical, sendo que a cantora, em 2017, lançou seu mais recente CD “Hits Sertanejos”, influenciada pelo grande número de pedido dos fãs, que gostam e vibram com este ritmo.

A “Noite das Patroas”, acontecerá no Foyer do principal hotel de luxo do norte do Brasil | Foto: Divulgação

“O show não se prenderá à sofrência, mas trará em sua essência a música sertaneja. Outros ritmos farão parte do nosso repertório, que transformará a noite do próximo sábado, em um evento incrível e cheio de grandes surpresas”, comenta a cantora Júlia Carvalho, que será acompanhada de sua banda.

O Amazônia Golf Resort, localizado na Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva, é um inovador resort no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que une hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes (Luxo, Premium e Royal), varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos, incluindo, piscinas, saunas, pool bar, golf Bar, restaurantes, academia, salão de jogos, campos de futebol e vôlei, trilha para caminhada, pista de corrida, bicicletário, arco e flecha, lago para prática de SUP (Stand Up Paddle), campo de Golf e Mini Golf, outras opções de entretenimento.

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reserva pelos telefones (92) 3637-7000/7003 e 7008, Whatsapp: (92) 99147-0080 e E-mail reservas@amazoniagolf.com.br.

