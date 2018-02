Édith Piaf é tema de novo restaurante no entorno do Largo

Manaus — O tradicional ponto turístico do Largo São Sebastião acaba de ganhar uma nova atração em seu entorno. Localizado no coração do Centro de Manaus, o Piaf Restaurante Café abre as suas portas oficialmente nesta terça-feira (27), prometendo trazer conforto com estilo e a volta do carinho pelas refeições.

Idealizado por Douglas Rodrigues e Wesley Almeida, o Piaf Restaurante Café é inspirado pelas canções afetuosas da grande intérprete francesa Édith Piaf, conhecida pelo estilo chanson.

A inspiração vai desde a escolha do prédio histórico até a decoração do local, que toma forma com versos da intérprete nas paredes. Segundo Douglas, o espaço vai além da ideia de comer por necessidade. "Não quisemos nada de louça descartável, nada que desse a ideia de comida rápida", explica. "Aqui tudo gira em torno da mesa, das conversas, das reuniões, do aconchego. Para parecer que é 'casa de vó' mesmo".



E por que escolher a intérprete francesa? "Muita gente tem ideia de que ela é erudita, mas, na verdade, se for ver as letras e o que ela canta, se encaixaria muito em 'sofrência'", brinca o co-fundador. "Ela só cantou o amor". A popularidade de Édith Piaf também foi refletida nos pratos do restaurante café, que prometem ser acessíveis e sem o status de bistrô.

Um outro diferencial do empreendimento está na parceria com a Três Corações, marca brasileira de café. O Piaf Restaurante Café é o primeiro empreendimento manauense a trabalhar oficialmente com os produtos da marca mineira. "É a marca oficial da casa e estamos muito orgulhosos de receber a maior marca de cafés do Brasil", comenta Douglas.

O Piaf Restaurante Café fica localizado na rua 10 de Julho, número 443, Centro, ao lado do Teatro Amazonas. O local funciona para almoço, café da tarde e jantar, abrindo às 11h da manhã e fechando às 23h. Entre os carros-chefe do local, estão os rodízios de massas, caldas e risotos.

Sobre Édith Piaf

Conhecida mundialmente pelo seu talento, Édith Piaf atingiu seu auge como cantora entre as décadas de 40 e 60. Filha de uma cantora de café e de um acrobata de rua, Édith foi descoberta cantando nas ruas de Paris. A voz da francesa foi conhecida como "a voz da Segunda Guerra Mundial", entoando melodias amorosas e trágicas nas rádios. Entre as suas canções de maior sucesso estão "La vie en rose" e "Non, je ne regrette rien".

Piaf faleceu em 10 de outubro de 1963, vítima de uma hemorragia interna. Ela tinha apenas 47 anos de idade, mas levou uma vida regrada a álcool e medicamentos para insônia severa. Seu túmulo, localizado no cemitério Père-Lachaise, recebe flores e presentes até os dias de hoje.

