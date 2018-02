Mostra de fotógrafos, destaques no AM, começa nesta terça (27)

Manaus- A mostra coletiva de fotografia "Art Fhoto 18- Manaós, caminhos do olhar", irá reunir 27 fotógrafos a partir desta terça -feira (27), até 13 de abril, de segunda a sexta, a partir das 19 horas e nos sábados de 09h às 12h. A exibição das obras será na Galeria de artes do ICBEU, na avenida Joaquim Nabuco, Centro.

Entre os fotógrafos o destaque é para Thammy Athayde com 11 fotos a disposição do público, que evidênciam a beleza da mulher em preto e branco , sem vulgarizar e intimidar quem for a exibição. Com a venda das fotos, todo o valor arrecado será destinado à Casa de Repouso Doutor Thomas, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

"A ideia da doação para a casa de repouso, parte muito das poucas ações realizadas para esse público. Temos vários projetos e incentivos às crianças, e nesse meio muitas vezes a terceira idade fica esquecida. Portanto, essa é uma ótima oportunidade de ajudar, além disso, sinto muita afinidade com a terceira idade", explicou a fotógrafa.

A mostra fotográfica vai reunir diferentes abordagens dos clicks dos profissionais como , estética, social e política | Foto: Divulgação

Sobre a mostra

A cidade inspira os registros dos sentimentos e emoções dos artistas da fotografia, na construção das obras sobre as manifestações das antropologias contemporâneas urbanas de Manaus e dos intensos fenômenos da natureza. Poéticas das multiexpressões das urbanidades e humanidades contemporâneas manauaras.



Esta exposição apresenta instalações com as composições e coleções temáticas originais de imagens de vinte e sete fotógrafos e os caminhos líricos individuais de suas visualidades autorais, diante da cidade perplexa que cultua arquitetonicamente as trilhas do pouco ou mais ou nada, sobre o cuidado estético, e sensorial.

O passado era bonito, o presente é efêmero e funcional medíocre. O ser humano é personagem na linha das invisibilidades sociais. Sentimentos e avidez de buscas nos olhos do coração, a máquina real de captação dos olhos das almas.

A direção artística propôs e valeu-se das possibilidades temáticas, estéticas e conteúdos significativos já desenvolvidos anteriormente pelos artistas, no sentido da produção de novos trabalhos com unidade de apresentação, narrativas integradas e as cartas visuais no tempo que captaram.

A cidade é fantasia deslumbrante para cada conjunto de obras, e crônicas se revelam nas leituras que propiciam. Manaós e o caos que cultua, no portfólio de suas imagens marcadas por texturas quentes e agressivas. A floresta e o rio estão retomando a cidade, que teima em não ler os sinais que expressam este momento.

A exposição é plena em multi abordagens estéticas, sociais e políticas. Cenografias da natureza e de personagens anônimos contentes e tristes, ruídos ferozes.A fotografia é mais que reprodução da vida, perpetuando-se no tempo das peculiares do ser urbano.

Apresentamos buscadores de originalidades no tempo da saída do dia que chama para os novos encantamentos. A paisagem urbana clama pelo olhar mágico dos artistas.

A cidade de Manaus é contudo exuberante e plena de dramaturgias visuais abordadas nesta coleção de intervenções onde os artistas narram histórias fascinantes, desejos apaixonados de desafios de transcender ao sol quente, a chuva e ao caos geral de São José da Barra do Rio Negro, Manaós, aliás Manaus.

