Em Manaus, evento cultural propõe espaço para visibilidade negra

Manaus - O projeto “Osobô – É pra escurecer!”, que tem como objetivo ser espaço para reconhecimento, integração e visibilidade da população negra na capital amazonense, estreia sábado, no dia 3 de março, no The Clinic Bar, próximo ao Colégio Santa Doroteia, na Rua Huascar de Figueiredo, 25, no centro da cidade.

A programação contará com iniciativas de empreendedorismo afro, apresentações audiovisuais, performances e ritmos musicais como rap,trap, reggae e afrobeat, além da presença de artistas locais como Keila Serruya, Émerson Munduruku, Kerolayne Kemblin, dentre outros, para promover um espaço de reconhecimento e visibilidade da cultura negra na região.

Segundo a Equipe Osobô, a iniciativa é importante para o fomento da cultura negra no Amazonas. “No nosso estado, a presença do negro e sua tradição são negadas fortemente, por isso é necessário construir e desenvolver mais espaços que proporcionem essa fala sobre ancestralidade”, afirma.

O nome Osobô é inspirado na capital do estado de Osun, situada na Nigéria. Osobô foi fundada pelo grupo étnico Iorubá, que significa o Reino de Oxum. Ela que é o Orixá que representa as águas doces e os rios de todo o mundo, e que também é a personificação da prosperidade, beleza, amor e elegância.

“Convidamos todo o povo de cor para comparecer, se conhecer, soltar seus cabelos, seus blacks, suas tranças, todo o seu axé, e vir com a gente reforçar os laços e o poder que existe entre nós”, destaca a Equipe Osobô.

Para mais informações, acesse a página do evento: facebook.com/mundo.osobo

Serviço:

O quê: Osobô – É pra escurecer!

Quando: 3/3 (sábado)

Onde: The Clinic Bar (Rua Huascar de Figueiredo, 25, centro)

Quanto: R$ 10 (até 22h) R$15 (após 00h)