Vai ter show da Mc Loma em Manaus!

“Esse hit é chiclete e na sua mente vai ficar”... e ficou! Já com as festas do Carnaval em andamento por todo o Brasil, e com várias músicas apontadas como hit das folias momescas deste ano, surgiu uma menina alegre e desengonçada, acompanhada das “Gêmeas Lacração” e conquistou o posto, disputado, até mesmo por cantores com anos de carreira artística. Ela é Mc Loma.

A funkeira deverá se apresentar em Manaus nas próximas semanas. O anúncio foi feito nas redes sociais da Bestmao Eventos, mas a data e mais detalhes do evento ainda não foram divulgados.

A música “Envolvimento” já tem mais de 14 milhões de visualizações no Facebook, sendo lançada oficialmente para todo o Brasil em 09 de fevereiro. Na mesma semana o hit entrou para a lista das 50 músicas mais virais do mundo, no Spotify. Aproveitando o embalo do sucesso, na última sexta-feira a jovem lançou a música “Treme treme”.

Paloma Roberta (Mc Loma) é uma jovem cantora pernambucana, nascida em 2002. Seu jeito descontraído e o humor em suas performances desengonçadas são alguns pontos que chamaram a atenção do grande público.