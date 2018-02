Academia de modelos faz cadastro para gravação de comerciais

Manaus - A Academia de Modelos do Amazonas realizará neste sábado (3), no shopping ViaNorte, localizado na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, Nova Cidade, zona Norte, uma seleção para cadastro de pessoas de todas as idades em busca de novos rostos para trabalhos na mídia.

Durante a seleção serão escolhidos os modelos para o desfile da "Dream Model", que vai representar lojas renomadas. O evento é gratuito e destinado a todas as faixas etárias, para aqueles que sonham em trilhar os caminhos das telinhas e passarelas.

“Precisamos realmente de rostos novos para os comerciais e campanhas que vocês assistem todos os dias na televisão. Crianças e até os mais idosos estão convidados para fazer seu cadastro no nosso casting, é um evento para toda a família”, informa o produtor, Vinicius Areb.

A seleção é para homens e mulheres de 0 a 80 anos de idade. Os interessados em participar do processo devem usar trajes de cores pretas no dia da seleção, mulheres devem usar maquiagem leve e menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

O participante que for escolhido para desfilar representando grandes marcas, ganha uma serie de prêmios como Book fotográfico digital, entre outros. A empresa fornece modelos para diversas produtoras de mídia e TV no Brasil, principalmente no Amazonas, acompanhe alguns trabalhos no instagram: @academiademodelosam.

O participante pode se inscrever através do WhatsApp (092) 8134-7167, enviando seu nome completo, e após enviar a mensagem basta comparecer na Academia de Modelos, localizada no 2° piso, ao lado da Shop do pé, shopping ViaNorte.

Horários de Cadastro

Sábado:

Cadastro: 13h às 15h (0 a 13 anos)

Cadastro: 18h às 20h (14 a 80 anos)

Famílias podem fazer o cadastro em ambos horários

