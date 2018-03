Amazonas Filarmônica apresenta ‘Sonho de uma noite de verão’ no TA

Manaus — Inspirada numa das mais famosas comédias de Shakespeare, “Sonho de uma noite de verão”, de Felix Mendelssohn, é a atração do concerto que a Amazonas Filarmônica apresenta nesta quinta-feira (1), às 20h, no Teatro Amazonas. O espetáculo faz parte da Série Guaraná de concertos de música erudita, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Sob a regência de Luiz Fernando Malheiro, titular da Amazonas Filarmônica, a apresentação de “Sonho de uma noite de verão” reúne a abertura, escrita por Mendelssohn (1809-1847) quando o compositor alemão contava apenas 17 anos de idade, e a música incidental para a peça, composta 16 anos mais tarde. “É uma obra bonita e delicada, com orquestra e coro feminino”, comenta Malheiro.

O concerto contará com a participação de duas solistas, as sopranos Isabelle Sabrié e Amanda Aparício – esta pela primeira vez se apresentando com a Amazonas Filarmônica – e ainda do ator Matheus Sabbá, no papel de narrador, fazendo a ligação entre os números musicais e as cenas da peça original de William Shakespeare (1564-1616).

‘Marcha nupcial’ – Uma curiosidade sobre a versão musical de “Sonho de uma noite de verão” escrita por Mendelssohn é a sua “Marcha nupcial”: o arranjo original em dó maior, que serve de intermezzo entre o quarto e o quinto atos da peça, até hoje é usado na trilha sonora de cerimônias de casamento, sendo uma das composições musicais mais conhecidas em todo o mundo.

O concerto da Amazonas Filarmônica tem entrada gratuita para os camarotes, e ingressos a R$ 50 para plateia e frisas.

Agenda

A programação da Amazonas Filarmônica em março segue no dia 8, com um concerto reunindo o “Concerto para dois pianos nº 10”, de W.A. Mozart (1756-1791) e a “Suite Pulcinella”, de Igor Stravinsky (1882-1971), sob a condução de Malheiro.

Na apresentação da peça de Mozart, ao lado da orquestra, estarão ao piano os solistas, Marcelo de Jesus, também regente adjunto da Amazonas Filarmônica, e Renan Branco, músico convidado. A obra do compositor alemão é dividida em três movimentos: “Allegro”, “Andante” e “Rondo”.

Já a “Suite Pulcinella” contará com a participação de um quinteto solista, o Quinteto Elgar, formado por instrumentistas da Amazonas Filarmônica: Bárbara Soares e Igor Jouk (violinos), Diemerson Sena (viola), Anna Samokish (violoncelo) e Gabriel Neves Coelho (piano). Apresentada pela primeira vez em 1922, a suíte é derivada do balé homônimo de Stravinsky, escrito pelo compositor russo em 1920.

Após o concerto, que marca o encerramento da temporada 2017/2018 da Série Guaraná, a Amazonas Filarmônica fará uma nova pausa nas apresentações para se dedicar aos ensaios do Festival Amazonas de Ópera (FAO), que terá sua 21ª edição nos meses de abril e maio.

