Evento gratuito vai reunir mais de 150 lojas na Arena da Amazônia

O primeiro Chic Bazar do ano já tem data para acontecer. A edição ‘Alô Alô 2018’ será nos dias 10 e 11 de março, na Arena da Amazônia, das 10h até às 22h. E para começar o ano com o pé direito, os 150 lojistas participantes oferecerão descontos de até 70%.

Os expositores dos mais diversos segmentos também preparam surpresas para o público. De acordo com a idealizadora do evento, Flávia Frota, além dos descontos especiais, os clientes serão agraciados com sorteios, que vão desde peças de roupas à tratamentos de beleza.

“Nesta edição teremos muita música, sorteios, além dos nossos empreendedores de todo tipo de segmentos, como artesanato, serviços de beleza, saúde, clínicas de odontologia, óticas, entre outros”, adianta. O espaço gourmet, com uma praça de alimentação que será montada para o público, também terá destaque especial.

Esta é a 77ª edição do bazar que há oito anos acontece em Manaus. O evento contará ainda com a área kids, brechós, produtos para pets e artesanatos. “Nosso time de lojas e empreendedores são incríveis. São empresas que estão há muito tempo fazendo o bazar e ainda vem mais novidades pela frente”, complementa Flávia.

A edição do 'Chic Bazar: Alô Alô 2018' ocupará o entorno do anel superior da Arena da Amazônia. A entrada e o estacionamento serão gratuitos.

SERVIÇO

O QUÊ: Chic Bazar Alô Alô 2018

QUANDO: 10 e 11 de março

HORÁRIO: 10h às 22h

ONDE: Arena da Amazônia