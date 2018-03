Primeira edição do 'Baile da Ostenttação' acontece neste fim de semana

Com forró, funk, pagode e sertanejo, a primeira edição do "Baile da Ostenttação" promete ser uma mistura dos estilos musicais mais apreciados pelos amazonenses. A banda Ostenttação do Forró será a anfitriã do evento que começa às 22h deste sábado (3). Essa primeira edição terá os shows de Uendel Pinheiro, Xote com Pimenta, 100% Abusado e participações especiais de MC Romarinho e da DJ Layla Abreu (nos intervalos). O local da festa será o Balneário Banho de Cascata, localizado na Rua Jardim da Baronesa, nº 498, Com. Aliança com Deus – Nova Cidade. A entrada é liberada até 23h59 e a 'rolha' custará R$ 30 até esse mesmo horário.

Com quatro anos de formação e composta por nove músicos, a banda Ostenttação do Forró promete surpreender os forrozeiros, com seu novo repertório. Os vocalistas Danyel Marques e Felipe Salles vão comandar um show com duas horas de duração repleto de hits do funk em versões 'forrozadas'. "Amar, Amei" (MC Don Juan), "Azul Piscina" (MC Livinho) e "Tem Café" (Gaab e MC Hariel) são alguns deles. Outros sucessos que estão no DVD gravado recentemente como “Eu vou beber”, “Parceiro” e “Ela paga de doida”, e a nova música "Status de solteira" que terá seu videoclipe lançado em breve, também fazem parte do set-list dessa noite.

Quem já lançou seu clipe ("Rosca, Rosca, Ela bebe Caipirosca") foi a 100% Abusado, que também vai estar tocando as músicas mais pedidas pelos forrozeiros. Outra que traz novidade é a Xote com Pimenta, que agora é formada por um trio masculino, após a saída de Cassia Kyss. Erli Melo, André Araújo e Watyla Melo (que está de volta a banda) vão agitar o público com um novo repertório. Completando a lista de atrações, a apresentação do pagodeiro Uendel Pinheiro, será embalada ao som de hits como “Refém”, “Som do tambor”, “Deixa em off”, “Cobertor de Orelha”, além das suas composições autorais “Casa, varanda e jardim”, “Ninguém pode saber” e “O mundo girando”.

SERVIÇO

O QUÊ: Baile da Ostenttação com Ostenttação do Forró, Uendel Pinheiro, Xote com Pimenta, 100% Abusado e participações de MC Romarinho e DJ Layla Abreu

QUANDO: 03/03 (sábado)

QUANTO: Entrada liberada até 23h59

ONDE: Balneário Banho de Cascata - Rua Jardim da Baronesa, nº 498, Comunidade Aliança com Deus – Nova Cidade – Zona Norte.

HORÁRIO: 22h

INFORMAÇÕES: (92) 99513-3048/99139 - 9423