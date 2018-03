Simone e Simaria garantem grandes hits no Villa Mix em Manaus

Manaus vai ser o palco do Festival Villa Mix no próximo dia 17 de março e uma das atrações confirmadas do evento é a dupla Simone e Simaria. Estouradas em todo o país, as “Coleguinhas” trarão para a capital amazonense grandes sucessos como “Regime Fechado”, “Duvido Você Não Tomar Uma”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, entre outras.

Uma energia e irreverência impressionante em cima do palco, respeito ao público, letras caprichadas e o amor pela música. Essa tem sido a fórmula do sucesso para as irmãs Simone e Simaria, já consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres no forró e uma batida pé de serra que faz uma deliciosa mistura com as principais tendências da música, as cantoras vêm construindo uma sólida carreira, resultado do trabalho árduo e intensa agenda de shows por todo o Brasil.

O primeiro destaque nacional veio como back vocals do cantor Frank Aguiar, quando Simaria entrou para a banda com apenas 14 anos. Mais tarde, Simone juntou-se à irmã e, durante 7 anos, Simone e Simaria foram conquistando o público de todo o Brasil junto com Frank Aguiar. Esse foi só o primeiro contato da dupla com o público, que, de lá para cá, não parou de crescer, acompanhando-as por todas as bandas em que passaram.

Desde o início de 2012, as irmãs apostam em carreira independente, sob a tutela da Social Music. A decisão tornou a agenda da dupla bastante intensa, com shows por todo o Brasil.

Diferencial

Um dos grandes atrativos do Villa Mix Festival deste ano em Manaus é o camarote Golden Mix (Extra VIP). De acordo com a diretora de marketing da Fábrica de Eventos, Dayana Pereira, o espaço é um dos melhores locais do evento. “Tem acesso para todas as áreas do show, com vista privilegiada”, comentou.

E as opções mais chamativas para esse espaço não param por aí. “Quem estiver por lá terá acesso também ao Open Food e ao Open Bar até as 4h. Na área VIP o bar fica somente até as 3h. Além disso, há uma decoração diferenciada em todo o espaço”, destacou.

O espaço contará ainda com entrada diferenciada, DJs nos intervalos, bares e banheiros. Os ingressos são limitados e já estão à venda podendo parcelar em até três vezes no cartão, somente para maiores de 18 anos.

Os postos de vendas são o estande da Fábrica de Eventos no Amazonas Shopping e também no site www.fabricaingressos.com.

Serviço

O quê: Villa Mix Manaus

Quando: 17 de março

Onde: Arena da Amazônia

Pista segundo lote – R$ 60 (meia), R$ 120 (inteira)

Camarote – R$ 180 (meia), R$ 360 (inteira)

Área VIP (3º lote) – R$ 220 (meia), R$ 440 (inteira)

Camarote Golden Mix – Sob consulta