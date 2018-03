Grupo 'Xoteado' agita a noite de sexta-feira no 'Fulô de Mandaracu'

Manaus - Nessa sexta-feira (2), o grupo Xoteado, no comando do Joãozinho do Acordeon, será o responsável por agitar a noite no Fulô de Mandacaru Bar e Petiscaria, localizado na avenida Jacira Reis, no bairro Dom Pedro. O bar “sensação” na cidade promove um entardecer com muito “xotezin” e pé de serra.

Com a temática do Nordeste brasileiro, o Fulô deve trazer os principais sucessos da música nordestina com composições de Luís Gonzaga, Alceu Valença, Dominguinhos, entre outros. O comandante do grupo Xoteado, Joãozinho do Acordeon, conta que o estabelecimento vem se destacando na região por conta de sua autenticidade.

“É um bar que eu gosto de tocar, só tocamos pé de serra, os principais sucessos das antigas e é isso que a galera gosta, o ambiente é muito bom e estão todos convidados a curtir uma boa música, acompanhada de um cardápio de qualidade”, destacou Joãozinho. No sábado (3), o grupo Segure o Xote também deve agitar o ambiente.

