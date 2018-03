Prepare-se para 'maratonar': Netflix anuncia 700 produções em 2018

Manaus - Durante uma conferência com investidores na terça-feira (27) o diretor financeiro da Netflix David Wells disse que a empresa pretende gastar US$ 8 bilhões (R$ 26 bilhões) em produções originais só em 2018, somando aproximadamente 700 séries e especiais originais na plataforma de streaming.

Segundo Wells, o alto investimento se justifica porque a base de usuários da plataforma aumenta quanto mais séries originais e de qualidade eles produzem. "Vamos continuar a criar conteúdo, está funcionando e gerando crescimento", disse Wells, segundo a revista Variety.

Wells também afirmou que a empresa não vê um limite para gastos em produções originais e que com 117,6 milhões de assinantes mundialmente ainda há muito espaço para crescer.

A contratação de Shonda Rhimes e Ryan Murphy evidencia o comprometimento da plataforma em criar conteúdo de qualidade, disse Wells. O diretor financeiro da plataforma também afirmou que, das 700 produções, 80 serão em línguas estrangeiras como a alemã Dark e a brasileira 3%.

Em contato com o E+, a assessoria de imprensa da Netflix confirmou seis produções brasileiras: a segunda temporada de 3%, as estreias de O Mecanismo, Samantha!, Coisa Mais Linda e os especiais de comédia de Rafinha Bastos e Edmilson Filho.

Golpe a clientes Neflix

Um novo golpe direcionado a assinantes da Netflix foi identificado. O link malicioso, compartilhado via e-mail, leva o usuário para uma falsa página de atualização de dados cadastrais no serviço. Ao que tudo indica, o objetivo dos cibercriminosos é roubar informações pessoais e financeiras, tais como o cartão de crédito, em um tipo de golpe conhecido como phishing.



A fraude foi divulgada no Twitter, em um usuário que publica relatos de ataques deste tipo no microblog. De acordo com o perfil, a página maliciosa está hospedada no site da Associação de Advogados de São Paulo (AASP).

