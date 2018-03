Marcella Bártholo fará pocket show, neste sábado (3), em Manaus

A cantora Marcella Bártholo estará em Manaus neste final de semana, para apresentar um pocket show, durante o qual anunciará a agenda da turnê nacional que passa a cumprir com o espetáculo “Kids – o Show”. O evento acontecerá neste sábado (03), a partir das 11h, no Buffet Primavera (no conjunto Jardim Primavera – Parque 10), com direito a feijoada e apresentação dos bailarinos que a acompanharão na turnê.

No pocket show, Marcella vai cantar as suas músicas autorais – ‘Recomeçar’ e ‘Fortaleço’ –, além de interpretar canções pop e da Música Popular Brasileira (MPB). Os ingressos para o evento, restritos a 60 convidados, já estão praticamente esgotados.

“Kids – o Show”, que segue em turnê nacional, foi apresentado pela primeira vez em Manaus, no Teatro Amazonas, no ano passado. O espetáculo, idealizado por Marcella, reúne sete participantes do The Voice Kids 2017. A estreia nacional será em São Paulo, nos dias 28 e 29 de abril, no Theatro Net, sessão das 16h. Depois, o grupo segue para Curitiba, com apresentação agendada para o dia 06 de maio, no Teatro Positivo. O espetáculo envolve dança, canto e teatro e o roteiro reforça a amizade que se formou entre o grupo, após a competição no reality musical.

Promovido pela Two Talent e Apolo Produções, “Kids – o Show” conta com a participação, além de Marcella, dos cantores Brunno Pastori, da Bahia; Melissa Noemy, de São Paulo; Luiza Gattai, de São Paulo; Flávia Scanuffo, do Paraná; Luiz Ricardo, do Rio de Janeiro; e Sofia Nunes, de Pernambuco. Em São Paulo, o espetáculo será realizado em parceria com a Bravo Entretenimento, do empresário Ricardo Rangel.

Rangel atua no setor artístico há mais de 20 anos, sendo 16 deles dedicados à carreira do cantor e apresentador Ronnie Von. Na sua opinião, o público paulista vai se apaixonar e se surpreender com “Kids – o Show”. “Além de muita música, as crianças vão ter a oportunidade de mostrar outros talentos artísticos, como a interpretação e a dança”, afirmou.

A estreia nacional em São Paulo, uma capital que oferece inúmeras opções de entretenimento, é um desafio e também uma grande vitrine para os cantores mirins, na sua avaliação. “Além disso, é uma oportunidade para o público que acompanha a atração da Globo, matar a saudade dos cantores e acompanhar a evolução da carreira deles, após a participação no programa”, destacou.

Marcella Bártholo vibrou com o convite para iniciar a turnê por São Paulo e, especialmente, no Theatro Net, que já recebeu nomes consagrados da Música Popular Brasileira (MPB), como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Lenine e Zizi Possi. “Será uma grande honra”, resumiu.

No repertório do ´Kids – o Show’, os cantores farão um passeio por variados estilos – do rock ao pop, do sertanejo ao gospel –, prometendo envolver a plateia em um grande espetáculo, com mais de 30 músicas sendo executadas.

Na primeira parte do show, os kids vão homenagear seus ídolos. Marcella Bártholo canta ‘Crazy in love’, de Beyoncé; Flávia Scanuffo vai de ‘Sorte Grande’, de Ivete Sangalo; Brunno Pastori apresenta ‘Thriller’, de Michael Jackson; Sofia Nunes, ‘Chanderlie’, de Sia; Melissa Noemi, ‘Sonda-me, Usa-me’, de Aline Barros; e Luiz Ricardo interpreta ‘When I was your man’, de Bruno Mars.