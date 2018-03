Miltinho ‘Cabocrioulo’ se apresenta no Palafita, nesta sexta-feira (2)

Uma noite de muito samba, baião e MPB é o que promete o cantor Miltinho ‘Cabocrioulo’, nesta sexta-feira (2), no Bar Palafita, situado na Arena Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa. A apresentação começa a partir das 19h30 e terá a participação da cantora Vivian, da banda Gramophone.

Miltinho é vocalista da banda amazonense Cabocrioulo e, nessa apresentação solo, promete trazer o melhor de artistas consagrados e músicas de sucesso da sua carreira. “No repertório estarão presentes músicos como Benito de Paula, Criolo, Flávio José e Fagner, além de sucessos da Cabocrioulo, como Ar Mais Puro e Manaus Cidade Grande, Costume de Interior Pequeno”, afirma.

O Palafita é uma casa que enaltece as culturas do Norte e Nordeste, desde as decorações até as apresentações artísticas. Com temática ambiental, o bar adota aspectos de sustentabilidade em sua arquitetura e foi construído com madeira de castanheira reaproveitada.

SERVIÇO

O quê: Miltinho ‘Cabocrioulo’ se apresenta no Palafita, nesta sexta-feira

Onde: Bar Palafita, situado na Arena Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa

Quando: sexta-feira (2)

Couvert artístico: R$ 10