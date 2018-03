DJ May Seven agita ‘Balada ElectroChopp’ em Manaus

Os amantes de música eletrônica têm encontro marcado neste sábado (03), no Shopping do Chopp - Cervejaria Rio Negro, localizado na Rua Francisca Mendes, 49, Cidade de Deus. A casa receberá a DJ amazonense May Seven na primeira edição da festa “Balada ElectroChopp”, a partir das 21h.

Referência do gênero na Região Norte, May Seven vem despontando entre as estrelas nacionais com um setlist que mescla as principais vertentes da música eletrônica, desde o deep house, passando pelo tech, até o EDM. A DJ, que tem lugar garantido em clubs famosos e festivais de todo o Brasil, promete uma apresentação marcante com singles de própria autoria e hits dos maiores nomes da cena.

“O público terá a oportunidade curtir o som de umas das artistas mais talentosas da região. Quem é fã de música eletrônica não pode perder” enfatiza uma das organizadoras do evento, Socorro Albuquerque.

O line-up da festa também inclui outros nomes conhecidos da cena local, os DJ’s Jorge Neto, Tarcyo e Roger Correa, que “esquentarão” a pista para a atração principal.

A balada terá área VIP com chope, água e refrigerante liberados das 21h às 03h. Os ingressos que dão acesso ao espaço são limitados e estão à venda por R$ 40 no Shopping do Chopp. Já os ingressos para a pista estarão disponíveis na bilheteria da casa ao valor de R$ 20. Mais informações através do telefone: (92) 3582-4336.