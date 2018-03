'Carnamed' marca o último final de semana de Carnaval em Manaus

Oito atrações musicais e mais 12 horas de música marcam, neste sábado (3), o encerramento do Carnaval 2018. O evento acontecerá no Pódium da Arena da Amazônia (Av. Constantino Nery, 5001, Flores), a partir das 17 horas.

Os ingressos para a festa, que tem os alunos de medicina das universidades Nilton Lins, Federal do Amazonas, do Estado do Amazonas e a estreante da turma Faculdade Metropolitana (Fametro), podem ser adquiridos pelos telefones: Ufam (92) 99315-8925, UEA: (92) 99213-4181, UNL (92) 99358-4051 e Fametro (92) 98125-0020, com o custo de R$ R$ 30 (Pista / 1º Lote /meia), para esta área o open bar terá 1000 litros de cerveja e catuaba das 17h às 19h; R$ 100 (VIP / 1º Lote /meia), open bar de cerveja, água, refrigerante e catuaba, iniciando às 17h e indo até às 2h.

A festa começa com a banda Loka Tentação, que fará um mix de forró e sertanejo em ritmo de pagode. Em seguida, a dupla João Victor & Rodrigo movimenta a cena com o show de sertanejo elétrico. Já a banda Marrakesh anima os foliões com muito axé music e os sucessos que viraram mania no Carnaval em 2018. Encerrando a noite, sobem ao palco os cantores Kadu Almeida e Márcio Cigano com um show eclético e animado, composto pelos ritmos que estão fazendo sucesso nas rádios de Manaus.

O cenário musical eletrônico será apresentado pelo DJ Graciano Rebelo, que promete um set com bastante energia, mesclando algumas vertentes da música eletrônica como house, Tech-House com pitadas de Electronic Dance Music (EDM). Enquanto os DJs Anderson Mix e Italo DJ preparam um setlist com muito funk nos intervalos das bandas.

A realização do evento é da Arrecad Universitário. Outras informações podem ser obtidas pelo fone (92) 98115-0147

SERVIÇO

CARNAMED 2018

Quando: 03 de março, sábado, às 17h.

Onde: Pódium da Arena da Amazônia (Av. Constantino Nery, s/n, Flores)

Quanto: R$ 30 (1o. Lote / Pista /Meia), R$ 100 (1o. Lote / Vip /Meia)

Vendas de ingressos e Informações: Ufam (92) 99315-8925, UEA (92) 99213-4181, UNL (92) 99358-4051 e Fametro (92) 98125-0020