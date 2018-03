Autazes recebe programação cultural neste fim de semana

No próximo sábado, dia 3 de março, o município de Autazes receberá diversas programações culturais que fazem parte das Temporadas “Literária” e “Delas”, promovidas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). As ações serão realizadas em conjunto com as comemorações de aniversário do município, que em 2018 completa 62 anos.

As atividades acontecerão simultaneamente em diferentes pontos da cidade. A programação começará a partir das 8h e contará com um mutirão de serviços, que engloba a emissão de documentos, serviços de salão de beleza, comercialização de produtos artesanais e de agricultura familiar, além da promoção de esporte e lazer.

Tênis de mesa, futevôlei, handebol, recreação infantil, torneio de futsal, campeonato de jiu jitsu, muay thai e corrida pedestre são algumas das atividades esportivas que serão oferecidas no dia do evento.

A SEC levará o projeto “Mania de Ler”, com mediação de leitura para as crianças durante todo o dia. Já no período noturno, a animação fica por conta da Amazonas Jazz Band e de Carlinhos do Boi.

Serviço

Temporadas Culturais da SEC chegam a Autazes, neste fim de semana

Data/hora: Dia 3 de março, sábado, a partir das 8h

Local: Município de Autazes, 113 km distante de Manaus

Acesso: Gratuito