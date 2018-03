Herlon, ‘A Fera do Banjo’, faz show nesta sexta no Pagode do Coronel

O Pagode do Coronel, bairro Praça 14, zona sul de Manaus, vai receber nesta sexta-feira (2), o cantor Herlon, a “Fera do Banjo”. Ex-vocalista do Grupo Raça, o músico vai apresentar as canções que marcaram a sua carreira, e de grandes artistas nacionais.

“Mais uma vez estamos em Manaus para mais uma temporada. Espero rever os amantes do samba e pagode nesta sexta no Pagode do Coronel. Para mim, é sempre uma honra poder se apresentar para esse público que me acompanha em qualquer casa de show de Manaus”, comentou o artista.

O cantor já acompanhou grandes artistas do mundo do samba como Arlindo Cruz, seu padrinho; Almir Guineto; Mestre Marçal; Royce do Cavaco e fez parte de um dos maiores Grupos de Samba do Brasil, Grupo Raça!

Herlon vai cantar ao lado dos amigos Angelo Márcio e o Grupo Cacildis. Os ingressos, com a promoção Direitos Iguais custam somente R$ 10 até 22h, depois desse horário, o brincante pagará R$ 20. A festa inicia a partir das 21h.