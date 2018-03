Ação valoriza artistas locais e levou diversas atrações para Iranduba

Biblioteca volante, palestra de escritora, exposição e atrações musicais fizeram parte da ação das temporadas “Literária” e “Delas”, realizada no município de Iranduba por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), nesta quarta-feira (28). A programação foi toda composta por artistas do município.

O evento iniciou às 16h15 com uma aula de zumba e já com a Kombi da Biblioteca Volante e uma exposição disponíveis para quem chegasse na Praça dos Três Poderes, no centro do município. A Biblioteca Volante, que faz parte do projeto Mania de Ler, conta com mais de 600 obras infantojuvenis que despertaram a curiosidade das crianças no local.

“Ele ficou muito curioso com os gibis e os amigos dele ainda entraram na Kombi para procurar por mais livros e ficaram lendo. Eles até abandonaram as bicicletas por um tempo”, disse a dona de casa Ivanir Souza, 33, que acompanhava o filho Gabriel Souza, de 7 anos.

A aula de zumba também animou quem passou pela Praça. Os professores William Ramos e Kelly Cristina realizaram uma sessão de 30 minutos para quem desejava se exercitar. A atração foi realizada em parceria com a Prefeitura de Iranduba, por meio do programa “Saúde em Ritmo”.

Exposição

Marivaldo Medeiros, 19, foi o artista plástico local escolhido para realizar uma exposição durante o evento. Após sofrer um acidente vascular cerebral aos 3 anos e ser diagnosticado com poliarterite nodosa, que afeta os tecidos musculares, o jovem desenvolveu dificuldades motoras e de aprendizagem, porém, a pintura surgiu como algo natural. As telas representavam principalmente as paisagens que o jovem mais gostava de visitar.

“Para ele, pintar é como renascer. Ele está sempre me mostrando o que quer fazer na pintura e se tornou mais confiante com o tempo. Essa oportunidade de expor o trabalho dele é maravilhosa até mesmo para que o município conheça os talentos da terra”, disse a mãe de Marivaldo, Sônia Monteiro.

A irandubense Maria Luiza Brasil de Medeiros, 19, apresentou seu livro lançado em 2017, “Pensamentos de mim, você e todos nós”, no evento. De acordo com ela, a vontade de escrever surgiu como uma forma de combater a depressão, em 2013. O livro tomou forma em 2015 e mostra por meio das palavras de Maria os sentimentos das pessoas mais próximas dela.

O evento ainda contou com atrações musicais de artistas irandubenses que animaram o público no local.

O secretário de Cultura, Denilson Novo, compareceu ao evento e destacou a importância de se levar mais atividades culturais aos municípios do estado. “Estas atividades potencializam novas descobertas e criam novas pontes para crianças e adolescentes se desenvolverem por meio da cultura. As ações da SEC no interior estão dentro do plano de gestão do governador Amazonino Mendes de reintegrar o Amazonas com o amor à causa pública”, declarou Denilson.