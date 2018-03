Após 7 anos, Jota Quest volta a Manaus com turnê acústica e intimista

Manaus — Rogério, Marco Túlio, PJ, Paulinho e Márcio. Os nomes que compõem a banda mineira Jota Quest permanecem os mesmos em mais de 20 anos de estrada. Entre aplausos e multidões, o grupo agora vive um momento intimista e traz a Manaus uma nova turnê no dia 14 de abril. O vocalista Rogério Flausino conversou com o EM TEMPO sobre a vinda da banda à capital amazonense e traz detalhes sobre a nova fase vivida pelo grupo.

O Jota Quest segue como uma das mais queridas e ativas bandas do pop-rock nacional e colocou a capital amazonense no mapa da turnê, que já passou por mais de 13 estados. Da última vez que vieram à capital amazonense, em 2011, os mineiros visitaram o Teatro Amazonas como cenário de making-of do DVD "Folia e Caos".

"Ficamos totalmente apaixonados pelo lugar e juramos que um dia ainda tocaríamos ali", conta Flausino. O carismático vocalista conta que, desta vez, vai realizar dois sonhos de uma vez. "O tempo foi passando, a gente foi amadurecendo as idéias, e agora, quase 7 anos depois, nasceu este nosso projeto, que se encaixa como uma luva para um lugar incrível e clássico com o Teatro Amazonas".

A nova turnê "Acústico Jota Quest: Músicas Para Cantar Junto" é a primeira incursão "desplugada" da banda mineira. O show contém os maiores clássicos do grupo em versões acústicas e nunca antes vistas pelo público, incluindo novas músicas compostas especialmente para o projeto.

Segundo Flausino, a turnê transmite o momento de paz e redescoberta em que a banda se encontra. "A maior parte das apresentações até agora esta sendo realmente em salas de teatros ou em casas de espetáculos", conta o vocalista. "Talvez pela nossa idade, e a da banda, sinto que estamos vivendo um momento novo e bonito, de redescoberta de nosso idéias e até mesmo do valor de nossa obra, para gente mesmo e ora que gosta da gente".

A música carro-chefe da turnê é "Pra quando você se lembrar de mim", criada pela banda em parceria com o músico Wilson Sideral. Para Flausino, a canção possui grande valor e representa muito para a banda. "Queríamos uma canção que pudesse reunir o maior número de qualidades relacionadas ao formato 'acústico': ser uma canção tocante, com boa letra, melodia marcante e arranjos que privilegiassem os violões", explica o vocalista. "Acho que esta canção tem tudo pra ser uma daquelas que vai entrar no coração das pessoas e não sair tão cedo. Tomara! No meu, já entrou faz tempo (risos)".

Ao todo, serão 25 canções tocadas no show em Manaus, sendo três inéditas. A apresentação no Teatro Amazonas promete ser uma experiência audiovisual, com trabalho retro-futurista assinado por Ludmila Machado e Lino Pereira. "Os fãs podem esperar um show bem especial, estamos muito empolgados com esse retorno a Manaus, ainda mais sendo em um dos espaços mais deslumbrantes do Brasil", comenta Flausino.

A pré-venda de ingressos começou hoje (1/03) na bilheteria do Teatro Amazonas. Os preços variam entre R$ 205 (Plateia), R$ 205 (Frisas), R$ 185 (1º Pavimento), R$ 155 (2º Pavimento) e R$ 125 (3º Pavimento). Valores de meia-entrada. Após esta quinta-feira, os ingressos também podem ser adquiridos nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara), Arco Íris (Sumaúma Shopping) e também pelo site www.aloingressos.com.br

