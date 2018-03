Arlindo Cruz é transferido de hospital para novo tratamento em SP

| Foto: Divulgação

Após quase um ano de internamento por conta de um AVC, o cantor Arlindo Cruz foi transferido de hospital para uma nova etapa da sua reabilitação, na tarde desta quinta-feira (1º), conforme informações da assessoria da Casa de Saúde de São Paulo, hospital em que o sambista estava internado.

Arlindinho, filho do cantor, disse que ainda vai entrar em contato com os médicos do hospital para saber mais da nova fase do tratamento do cantor. "O que já sei é que nesse novo hospital vão focar mais na recuperação dos movimentos dele", disse.

Em postarem no instagram, Arilindinho disse ainda: " Um brinde a vida , meu pai foi transferido pra buscar reabilitação motora ,continuaremos nas orações , espero em breve trazer ótimas notícias para vocês e para a nossa família".