'O Castelo Encantado da Bela e a Fera' se apresenta no Manauara

"Sentimentos são fáceis de mudar..." o verso inicial de uma das mais famosas canções da Disney pode trazer diversas memórias. Para quem quiser reviver a nostalgia de um dos musicais mais premiados, basta conferir "O Castelo Encantado da Bela e a Fera", produzido pela Interarte Produtora Cultural sob a direção de Socorro Andrade. O espetáculo acabou de ganhar uma nova apresentação neste domingo (4), no Teatro Manauara.

Segundo a diretora do musical, o elenco está bem afinado e tem enfrentado uma rotina intensa de ensaios. "Os ensaios têm horário para começar, mas não para acabar, então a preparação tem sido bem aproveitada", disse Socorro. Davy Câmara e Patrícia Botelho, ambos cantores profissionais e membros do Coral Amazonas, também estão presentes no preparo musical da peça.

Ao todo, 12 atores dividem o palco no espetáculo de 1h15 de duração. A personagem principal da peça, Bela, será vivida pela amazonense Evelyn Félix. O papel do par romântico de Bela é do ator Francisco Mendes. "É uma obra que continua atual e a Bela é uma personagem feminista, bem consciente e do povo, então isso é bem legal de trabalhar", comentou a diretora.

Completam o elenco os atores Davy Chaves, Domingos Alves, Cleyton Tenório, Débora Rodrigues, Yasmim Lobo, Patricia Botelho, Wilson do Carmo, Raphael Frota, Marcia Amorim e Gabriel Anjos.

A história conta a vida de Bela, uma jovem sonhadora que mora em uma aldeia no interior da França. Sem a oportunidade de sair do pequeno vilarejo, Bela viaja através de livros e se sente um peixe fora d'água até encontrar a Fera, uma criatura presa em um castelo amaldiçoado. Juntos, eles uma relação inesperada e aprendem lições únicas um com o outro.

A atriz amazonense Evelyn Felix revelou o nervosismo de subir ao palco pela primeira vez na primeira apresentação. “É o meu desenho favorito da Disney, então senti a responsabilidade de interpretar a Bela”, comenta ela. A protagonista comenta que, apesar do nervosismo inicial, tudo fluiu perfeitamente – e também é a expectativa para a segunda apresentação.

"A Bela e a Fera" é conhecida principalmente pela animação produzida pela Disney, lançada em 1991. Além de ter sido um grande sucesso de bilheteria, o filme foi muito bem recebido pela crítica, sendo a primeira animação a ganhar o Oscar de Melhor Filme. Originalmente, a história é um popular conto de fadas francês, que tornou-se conhecido através da versão da educadora Jeanne-Marie LePrince de Beaumont.

Sinopse

Era uma vez, uma linda jovem que vivia em um estranho castelo mágico. Lá ela tornou-se amiga dos objetos mágicos que trabalhavam no Castelo, que como o senhor deles, a Fera, foram um dia humanos. Mas agora todos eles viviam sob o encanto que só o poder do amor poderia desfazer. Eles esperavam que Bela pudesse aprender amar a Fera, livrando-os assim do encantamento.