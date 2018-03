Cantoras do Amazonas são destaques no palco do Shopping ViaNorte

O projeto cultural Palco ViaNorte faz uma homenagem às mulheres, em março, com uma programação formada apenas com cantoras, em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. O programa é gratuito e realizado aos sábado e domingos, das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte.

Neste sábado (3), quem se apresenta é a cantora Monalliza, irmã de Rodrigo Raniely, com quem fazia dupla. Ela assumiu careira solo e está em busca do seu espaço, levando aos fãs o melhor da música sertaneja. No repertório, os clássicos e o que há de mais atual no ritmo.

Domingo quem estreia no Palco ViaNorte é Letícia Correia, jovem promessa da música amazonense. Com talento e simplicidade, Letícia ganhou o concurso Show de Talentos ViaNorte, entre mais de 50 candidatos, e um contrato para se apresentar no projeto cultural Palco ViaNorte.

“Meu repertório é MPB e algumas músicas POP. Eu estou imensamente feliz pela oportunidade. Está sendo uma experiência incrível e acredito que é o começo de muita coisa boa. Tô ansiosa demais. Será meu primeiro show e estou preparando o meu melhor!”, diz Letícia que tem no sangue o DNA da mãe, a cantora amazonense Márcia Siqueira.

SERVIÇO

O Que: Projeto Cultural Palco ViaNorte

Quando: Sábado (Monalliza) e domingo (Letícia Correia)

Onde: Shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte

Horário: 19h às 21h

Quanto: Gratuito