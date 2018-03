"Feira Volta ao Mundo' destaca artesanato de dez países em Manaus

Até o dia 15 de março, a Feira Volta ao Mundo, com exposição de artesanatos originais e tradicionais de 10 países - Índia, Turquia, Indonésia, Paquistão, Egito, Líbano, Rússia, Ucrânia, Bolívia e Brasil estará instalada na Praça Central do Amazonas Shopping, funcionando de 10h às 22h.

O evento é considerado o mais importante do setor de artesanatos internacionais. A exposição é itinerante e, nesse período, além de Manaus, está também acontecendo no Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Maranhão.

Segundo Carmen Fernandes, organizadora do evento, o ponto forte da Feira é a apurada seleção dos produtos expostos, que são em sua totalidade trazidos por comunidades de artesãos ou representantes nativos de seus países de origem. Carmen diz que as peças são produzidas com matérias-primas como madeira, cerâmica, tecido e metal e servem às mais diferentes utilidades, como decoração, vestuário e mobiliário.

Do Paquistão, tem peças artesanais tradicionais feitas em madeira rosewood. Dentre elas, uma tábua de servir pizza que transforma-se facilmente, de forma engenhosa, em fruteira ou centro de mesa. Também estão à venda, no evento, ânforas e vasos feitos com uma liga metálica de estanho e cobre, inteiramente marchetados e pintados à mão.

Da região de Cusco e Machu Pichu, no Peru, estão em exposição bonecas típicas, feitas com tecido e lã, e os espelhos em forma de sol, além de outros artesanatos do país.