Oscar 2018: conheça os indicados na categoria de Melhor Filme

Manaus - Em Los Angeles, o tradicional Teatro Dolby abre suas portas novamente para a noite mais esperada do cinema. A 90ª edição do Oscar acontece neste domingo (4) com a apresentação do comediante Jimmy Kimmel e deve homenagear os destaques cinematográficos do último ano.





Me Chame Pelo Seu Nome (Dir.: Luca Guadagnino) | Foto: Divulgação

Me chame pelo seu nome

Romântico e sensível, "Me chame pelo seu nome" é uma surpresa muito boa dentre as indicações na categoria de melhor filme. É impossível não se prender na história de amor protagonizada por Oliver (Armie Hammer) e Elio (Timothée Chalamet) durante o verão no norte da Itália. Em todos os festivais que foi apresentado, a produção independente recebeu ótimas críticas, já no Oscar, o filme concorre em outras três categorias, incluindo roteiro adaptado.





The Post: a Guerra Secreta (Dir.: Steven Spielberg) | Foto: Divulgação

Trama Fantasma

De forma sutil, porém ao mesmo tempo impactante, o filme consegue retratar um tema comum ainda hoje. Daniel Day-Lewis dá vida a um renomado estilista em Londres que sofre de vários complexos e se envolve em um relacionamento de poder com sua mais nova ‘musa’ inspiradora, interpretada por Vicky Krieps. O filme possui um diálogo muito forte e nos mostra, de forma silenciosa, as várias formas que uma relação de abuso pode apresentar.





Três Anúncios Para Um Crime (Dir.: Martin McDonagh) | Foto: Divulgação

Três Anúncios Para Um Crime

Estrelado por Frances McDormand no papel de uma mãe inconformada com o andamento das investigações do assassinato de sua filha, "Três anúncios para um crime" é ao mesmo tempo uma crítica social com uma pitada de humor. Ao decidir atacar o chefe de polícia local, Mildred (Frances) desencadeia uma série de conflitos entre vários grupos da pacata cidade. O filme está indicado em sete categorias da premiação.





Corra! (Dir.: Jordan Peele) | Foto: Divulgação

Corra!

Com quatro indicações ao Oscar, o thriller que também é uma crítica social, com o racismo como tema principal desperta críticas opiniões divergentes entre críticos de cinema. A trama acompanha um homem negro que vai conhecer os pais de sua namorada branca em uma viagem de fim de semana, porém, é recebido em um ambiente suspeito o que acaba transformando a viagem em um pesadelo.





O Destino de Uma Nação (Dir.: Joe Wright) | Foto: Divulgação

O Destino de Uma Nação

Nesta obra, o ator britânico Gary Oldman está irreconhecível dando vida ao primeiro-ministro da Inglaterra Winston Churchill. Dirigido por Joe Wright, o filme aborda a pressão que Churchill sofre para fazer um acordo com Adolf Hitler para instaurar o que seria o III Reich. Oldman é o mais cotado a ganhar na categoria de Melhor Ator, apesar de duras críticas do público nas redes sociais acerca de acusações de agressão à ex-mulher.





The Post: a Guerra Secreta

O mais novo filme de Steven Spielberg traz um elenco de peso: Meryl Streep e Tom Hanks contracenam em um jogo político na década de 70. Ambos são editores do jornal americano The Washington Post e precisam decidir o que fazer com informações privilegiadas acerca de segredos governamentais que envolvem os últimos quatro presidentes da época. A outra indicação do filme fica por conta de Meryl Streep, indicada na categoria de Melhor Atriz.





Lady Bird: Hora de Voar (Dir.: Greta Gerwig) | Foto: Divulgação

Lady Bird: Hora de Voar

Considerada uma das obras mais sensíveis deste último ano, Lady Bird traz a visão da diretora Greta Gerwig sobre o exato momento de transição entre a adolescência e a vida adulta. No papel principal, Saiorse Ronan vive Christine, que se intitula "Lady Bird", experimenta amores, briga com a mãe e sonha em mudar de cidade. O filme rendeu uma indicação à Melhor Direção para Greta Gerwig, que se tornou a quinta mulher a ser indicada na história do Oscar.





| Foto: Divulgação

A Forma da Água

A obra do mexicano Guillermo Del Toro é o maior destaque da premiação, com 13 indicações ao Oscar. O enredo conta um romance nada usual, onde uma zeladora muda se apaixona por uma criatura aquática mantida em cativeiro em um laboratório americano na década de 60. Del Toro também está indicado na categoria de Melhor Direção e, se ganhar, será o terceiro diretor latino a levar a estatueta dourada.





Dunkirk (Dir.: Christopher Nolan) | Foto: Divulgação

Dunkirk

Trazendo uma nova abordagem ao gênero de guerra, o diretor Christopher Nolan traz nesse filme o episódio de Dunkirk. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados britânicos aguardavam ser resgatados nas praias da cidade quando foram pegos em uma emboscada. O filme é destaque nas categorias técnicas, como Fotografia, Mixagem de Som e Edição de Som.