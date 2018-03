Inscrições para oficinas de arte e cultura seguem neste fim de semana

Manaus — As inscrições para as oficinas de arte e cultura, oferecidas pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, continuam durante as ações do programa “Amazonas em Movimento” neste sábado (3). São mais de 5 mil vagas para cursos de Dança de Salão, Hip Hop, Violão e Canto Coral, que serão ministrados em escolas e Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) da cidade.

Para se inscrever nos cursos, basta encontrar a equipe do Liceu nas localidades, onde ocorrerá a ação e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Os cursos serão oferecidos nas seguintes escolas:

Escola Estadual Ernesto Penafort, Escola Estadual Padre Luis Ruas, Escola de Tempo Integral Sergio Pessoa, Escola de Tempo Integral Lecita Ramos Fonseca, Escola de Tempo Integral João Santos Braga, Escola de Tempo Integral João Santos Braga, CETI Prof. Garcitylzo do Lago, CETI Prof. Garcitylzo do Lago, Escola Estadual Pedro Câmara, Escola Estadual Ondina de Paula, CETI Gilberto Mestrinho, Escola Estadual Simon Bolivar.

Ao todo estão sendo oferecidas 5.320 vagas para as quatro oficinas.

Amazonas em Movimento - Neste sábado (3), o programa Amazonas em Movimento será realizado em 13 bairros de Manaus com atividades nas áreas de cultura, esporte, educação, lazer, turismo e segurança pública. O evento é uma ação do Governo do Estado, determinada pelo governador Amazonino Mendes e coordenada pelo vice-governador e Secretário de Segurança, Bosco Saraiva.

A programação ocorrerá a partir das 15h nos bairros Tancredo Neves, Zumbi, Cidade de Deus, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Alvorada 2, Redenção, Campos Sales, Compensa, Japiim, Educandos, Aleixo e Jorge Teixeira. Na área cultural, o público de diferentes zonas da cidade poderá conferir Batalha de Bboys, atrações musicais e circenses, além de espetáculos de teatro e dança.

O Amazonas em Movimento é realizado em conjunto pelas Secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Cultura (SEC), Assistência Social (Seas), de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Confira a programação:

Itaúba – Na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, próximo à Escola Municipal Helena Augusta Walcott, ocorrerá uma programação, além de outras duas que serão realizadas na zona leste da capital. A ação inclui jogos matemáticos, aula de ritmos, futebol de rua, luta olímpica, jogo de dominó, mini vôlei, tênis de mesa, pebolim e jogo de xadrez. Às 18h ocorrerá a apresentação do Carimbó da Melhor Idade e Batalha de B-boys, além da apresentação da Banda Carrapicho às 19h.

Zona Leste - As ações também serão realizadas nos bairros Tancredo Neves e Zumbi. A programação ocorre nas Escolas Estaduais Ernesto Penafort e Padre Luís Ruas, além da ação na Avenida Itaúba. Das 15h às 18h, a programação inclui cinema, futsal, queimada, handebol e vôlei. A partir das 18h, a Escola Ernesto Penafort terá a apresentação do espetáculo ‘De Encontro’ e às 19h show de Nelson Vity e Banda. Às 18h o espetáculo ‘Cheiro de Norte’ ocorrerá na escola Padre Luís Ruas e, a partir das 19h, show da Banda Zouk.

Zona Norte - Na Escola de Tempo Integral Sergio Pessoa, na Cidade de Deus, e Lecita Ramos Fonseca e João dos Santos Braga, no Monte das Oliveiras, as ações incluem orientação profissional, cinema, google for education, futsal, queimada, handebol e vôlei. Às 18h, na ETI Sergio Pessoa ocorrerá o espetáculo ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, seguido do show da Banda Mistura Tropical. Na Escola Lecita Ramos, o espetáculo ‘O Contador de Histórias’ começará às 18h, seguido pelo show de Joci Carvalho e Banda. Já na Escola João dos Santos Braga, o espetáculo ‘Os Trapalhões do Riso’ entra no palco às 18h, sendo substituída pela Banda Melody.

Zona centro-oeste - As ações da zona centro-oeste ocorrerão nas Escolas de Tempo Integral Manoel Severiano Nunes, no Alvorada, e Maria Rodrigues, na Redenção. As atividades incluem cinema, jogos matemáticos, futsal, queimada, handbol e vôlei em todas as escolas. A partir das 19h, na ETI Manoel Severiano, acontece o espetáculo ‘Notas sobre Ela’, seguido do show da banda Os Especiais. Na Escola Maria Rodrigues, o espetáculo ‘Lady Parker’ entra em cena às 18h, seguida do show da Amazon Pop.

Zona Oeste - As ações serão realizadas nos bairros Campos Sales, no Ceti Garcitylzo do Lago, e Compensa, na Escola Estadual Pedro Câmara. Das 15h às 18h a programação inclui cinema, paradesporto, handebol,vôlei, futsal e queimada nas duas escolas. No Ceti Garcitylzo, a programação cultural começa a partir das 18h com Palhaço Lero Lero, Gal Frente e a Banda Badawera. Também às 18h, na Escola Pedro Câmara, ocorrerá o espetáculo ‘Clown Baré’, seguida pelo show da banda Marrakesh.

Zona Sul - As ações ocorrerão na Escola Ondina de Paula Ribeiro, no Educandos, e no Ceti Gilberto Mestrinho, no Japiim. Das 15h às 18h as atividades reunirão cinema, Google for Education, futsal, queimada, handebol e vôlei em todas as escolas. A partir das 18h, na Escola Ondina, a programação terá Dança Hip Hop e a Banda Laser. Também a partir das 18h, na Escola Pedro Câmara, haverá a apresentação do espetáculo ‘Escalafobéticos’ e da banda Contágio.

Zona Centro-Sul - A programação ocorrerá na Escola Estadual Simón Bolívar, no Aleixo. Jogos didáticos, contação de estórias, cinema, futsal, queimada, handebol e vôlei fazem parte da programação. Às 18h, o Palhaço Gororoba fará apresentação. Na sequência é a vez do show da Banda Contatos Imediatos.

