Prefeitura de Manaus lança editais para apoio a festivais folclóricos

Manaus — Na noite desta sexta-feira (2), a Prefeitura de Manaus lançou os editais para apoio dos Festivais Folclóricos nos Bairros e o 62o Festival Folclórico do Amazonas. Em coletiva de imprensa realizada no Les Artistes Café Teatro, no Centro, representantes de diversos grupos folclóricos se reuniram para acompanhar as mudanças do edital anunciadas pelos órgãos responsáveis.

Entre as novidades anunciadas está a ampliação do apoio aos eventos de bairro, que agora serão contemplados com serviços de sonorização, iluminação, palco e banheiros químicos em até 110 eventos espalhados por toda a cidade. Além disso, o valor a ser investido na categoria Boi Bumbá Master, que chega a aproximadamente R$ 954.745 mil.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, ressaltou a priorização do folclore dada pela prefeitura. "Temos que lembrar que, alguns anos atrás, o cenário era bem diferente. O prefeito Arthur Neto transformou em lei o fomento à cultura popular, destinando 10% da Manauscult destinado ao folclore, que faz parte da identidade de Manaus", declarou. Ele também ressaltou o fato de o edital já ter sido publicado no dia anterior, demonstrando organização e celeridade na pasta de cultura da cidade.

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, destacou as expectativas positivas para os resultados do novo edital. "Com certeza teremos eventos maiores que os do ano passado, que foi um ano de crise", afirmou. "Os brincantes podem ficar despreocupados que em junho o festival vai começar".

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 28 do mesmo mês. O resultado final do edital deverá ser divulgado no dia 11 de abril. Os eventos deverão ocorrer de 1º de junho de julho a 2 de setembro. Os editais foram publicados no dia 1º de março e podem ser consultados pelo portal Viva Manaus, por meio do link www.vivamanaus.com/editais.

