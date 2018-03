Festival Paraense traz música e gastronomia regional para a Arena

Manaus - Música e gastronomia típica marcaram a primeira noite do Festival Paraense neste sábado (3), na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Oeste. O evento, produzido pela ModeOn Eventos, trouxe uma amostra do Estado vizinho para os manauenses e continua neste domingo (4).

Com cerca de 32 barracas, o público pôde experimentar um pouco da culinária paraense, com pratos como o tacacá, bobó de peixe e outros. A professora Crismara Cruz levou a família pela primeira vez e não se arrependeu. "A estrutura do evento trouxe muitas opções e o ambiente é familiar. Dá para se divertir com tranquilidade", comentou.

Cantores animaram a festa. | Foto: Marcely Gomes

Além das barracas, o festival trouxe algumas atrações musicais para alegrar a noite, como Amazon Beach e Pinduca, que subiram ao palco intitulado "Ver-O-Peso", em homenagem ao tradicional mercado localizado na orla de Belém.

Organizador Carlos Júnior, da ModeOn Eventos. | Foto: Marcely Gomes

O organizador Carlos Júnior, da ModeOn Eventos, conta que a ideia era trazer um pouco do Pará para os manauenses e para a comunidade paraense que mora aqui. "É um evento voltado para a família e a gente se preocupou em atender a demanda do público daqui que aprecia e vive muito da cultura paraense. E para completar, temos os foodtrucks e foodbikes de doces", salientou.

Uma feira de negócios com mais de 30 stands de artesanato e lojas com vários produtos como sandálias, bolsas, roupas, bijouterias, quadros, artigos de decoração estará à disposição do público.

Food bikes e food trucks ofereceram comidas típicas paraense. | Foto: Marcely Gomes

Já nesta segunda noite de Festival, a atração fica por conta do cantor de brega Wanderley Andrade, querido pelo público amazonense. Os ingressos custam R$ 5 como valor simbólico que deve ser revertido ao Abrigo Pró-menor Dom Bosco.. O evento começa às 17h e vai até 0h da segunda-feira (5).





