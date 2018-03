Veja as expectativas para o Oscar 2018

Manaus - Em Los Angeles, o tradicional Teatro Dolby abre suas portas novamente para a noite mais esperada do cinema. A 90ª edição do Oscar acontece neste domingo (4) com a apresentação do comediante Jimmy Kimmel e deve homenagear os destaques cinematográficos do último ano. Apesar de ser difícil prever com absoluta certeza quem levará as estatuetas para casa, os entusiastas da sétima arte ainda fazem as suas apostas.

Uma das categorias mais difíceis de prever é a de Melhor Filme, onde nove obras concorrem pela estatueta. O drama policial "Três Anúncios Para Um Crime", dirigido por Martin McDonagh, é o favorito juntamente com o romance "A Forma da Água", filme do mexicano Guillermo Del Toro.

O produtor amazonense Dan Leal aposta no segundo. "É uma história muito bem pensada, com enredo diferente e uma composição de cena muito boa", elogia ele. O longa-metragem conta a história de uma zeladora muda que trabalha em um laboratório do governo americano. Sua vida muda completamente ao se apaixonar por uma criatura aquática que é estudada em segredo no local.

Já para o crítico amazonense Caio Pimenta, do site CineSet, quem deve levar o prêmio de Melhor Filme é o drama policial "Três Anúncios Para Um Crime". No enredo, uma mãe inconformada com a ineficácia da polícia decide enfrentá-los colocando outdoors desafiadores na pequena cidade de Ebbing, no Missouri. "É uma história que aborda bastante a questão social do racismo e acredito que, pelo momento atual, a academia deve premiar o filme com o Oscar de Melhor Roteiro e, consequentemente, Melhor Filme".

Para Dan, um outro destaque na categoria de Melhor Filme é o terror psicológico "Corra!", escrito e dirigido por Jordan Peele. "Mas é uma temática difícil de ganhar, a academia sempre dá preferência para o gênero de drama", diz o produtor. Com uma abordagem satírica, a obra trata do racismo estrutural que os americanos possuem em relação aos negros.

O teor social do Oscar neste ano deve ir além do conteúdo dos filmes. Caio prevê uma noite de gala recheada de comentários sobre os casos de assédio sexual que vêm sido revelados nos últimos meses.

"A cerimônia do Oscar vai ter muito disso, com certeza vamos ver uma edição das mais politizadas", adianta Caio. "A premiação vai ocorrer normalmente, mas vai ter sempre essa mácula".

Assédio

As histórias de assédio em Hollywood começaram com algumas atrizes acusando o magnata cinematográfico Harvey Weinstein de comportamento impróprio e, em alguns casos, estupro. As acusações começaram a vir a público em outubro e, até o momento, conta com 93 mulheres profissionais do cinema. Os casos deram força a outras vítimas, que acusaram grandes nomes do cinema, como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Toback e outros.

O público deve esperar uma noite com mensagens empoderadas e politizadas, a la Globo de Ouro, que aconteceu em janeiro. Os discursos de celebridades como Oprah Winfrey e Barbra Streisand, enaltecendo a força das mulheres em trazer essas histórias para o público, foram aplaudidos de pé e repercutiram mundialmente nas redes sociais.

Para quem ainda quiser correr e acompanhar a premiação, ainda há tempo de correr aos cinemas. Em Manaus, dois dos nove filmes principais do Oscar ainda estão em cartaz. "The Post", filme com Meryl Streep e Tom Hanks, pode ser assistido no Cinépolis Ponta Negra. Já "A Forma da Água" está em cartaz no Kinoplex, Cinépolis Millennium e UCI Sumaúma.

