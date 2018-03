Quer ‘bombar’ seu Instagram e ganhar muitas curtidas? Veja como!

Olá. Sou a Yasmin Bonates, tenho 13 anos e uma vez por semana eu escrevo aqui para vocês. Diariamente estou na minha página no Instagram (@yasminbonates). Atualmente tenho 51,7 mil seguidores e é sobre isso que vamos falar hoje.

Você quer ‘bombar’ seu Instagram e ganhar muitas curtidas? Então presta atenção nessas dicas.

A regra dos 10%

Um dos boatos que estão rodando por aí é de que agora, quando você faz uma publicação no Instagram, apenas 10% do seu público será exposto a ele. Caso essa postagem tenha um bom engajamento entre essa fatia dos seguidores, a partir de então o post ganhará relevância e aparecerá com maior frequência ao restante do público.

Engajamento

Além dos 10%, o Instagram ainda vai restringir a exposição da sua conta com base no envolvimento da página. E, para piorar um pouco as coisas, comentários curtos como “linda”, “sensacional” e “adoro!”, poderão, a partir de agora, não contar mais como engajamento que ajudaria o post a ganhar relevância. As contas que realizarem essa prática poderão ter funcionalidades restringidas. Mas, por outro lado, contas que têm comentários genuínos serão valorizadas. Dica: comente com quatro palavras ou mais, assim você terá um aumento na probabilidade do seu comentário contar como engajamento.

Para os viciados em engajamento, temos mais uma triste notícia: será necessário responder os comentários na sua página dentro de 60 minutos, caso contrário, a visibilidade da sua publicação provavelmente será afetada.

Mas não esquente muito a cabeça, ainda há uma salvação: os stories! Os stories no Instagram podem ser uma alternativa para fazer seu perfil aparecer. Use e abuse dessa ferramenta. Aproveite a novidade dos GIFs, não edite a legenda da sua publicação por no mínimo 24h para não ser confundido com spam e nunca exclua uma postagem e a publique novamente logo após da exclusão.

Perfil comercial

Se você é dono de um negócio e ainda usa a conta normal para divulgar seus trabalhos, está na hora de mudar: ao realizar essa mudança, pois as chances de maior visualização do seu perfil podem melhorar e muito. Além da exposição, a conta de negócios no Instagram tem outras vantagens. Você terá acesso a várias estatísticas adicionais de desempenho, ajudando a pensar numa estratégia de melhores conteúdos e horários de publicação.

As hashtags

Se você é o louco das hashtags, pode ir parando por aí. Ao usar indevidamente essa ferramenta, sua publicação pode ser considerada como spam, até mesmo desaparecendo da timeline. As boas práticas recomendam o uso com parcimônia das hashtags, portanto escolha apenas 5 ao invés das 30 que você usava antes! Outra dica: varie as hashtags de acordo com o assunto da publicação, pois a repetição delas também poderá ser considerada como mau uso.

Se você tem o costume de colocar as hashtags nos comentários da publicação, é bom saber que essa tática não funciona mais. Hashtags usadas em comentários não aparecem no campo de pesquisa. E, com a última atualização que possibilitou o follow de hashtags, seu perfil poderá crescer utilizando essa tática.

Siga essas dicas para aumentar seu engajamento e ganhar muitas curtidas!

Fonte: Nerdweb