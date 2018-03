O mercado de eventos em Manaus terá uma nova opção

Um casal da região Sul do Brasil decidiu proporcionar à Manaus a experiência de saborear uma verdadeira identidade cultural gaúcha, o churrasco. Logo a tradição do outro lado do país ganhou o paladar e os corações dos manauaras. Além do tempero, a tradição também se fez presente na excelência em atender. O resultado dessa receita de sucesso, saída das mãos da nutricionista Cláudia Medeiros e seu marido Paulo Ricardo, é um público fiel que enche os lugares à mesa da Gaúcho’s Churrascaria, diariamente, há 23 anos.

Agora, a Família Gaúcho’s quer superar a fama de ser o endereço das melhores refeições para ser também o lugar dos momentos mais inesquecíveis vividos por seus clientes. Por isso, no dia 19 de março (segunda-feira), Manaus irá conhecer o novo salão de eventos da cidade que será apresentado na Expo Gaúchos Eventos. A exposição terá renomadas empresas e profissionais de diferentes segmentos de celebrações.

Zila e Cláudia Bolos, Coração das Noivas, Las Chicas Festeiras e Flora Tropical são alguns dos nomes confirmados na exposição. Estima-se uma forte presença dos cerimonialistas e assessores de eventos. A Expo Gaúchos Eventos é aberta ao público e a equipe da Gaúcho’s ressalta que essa é a oportunidade perfeita para dispor de todos os detalhes da sua cerimônia em só lugar, seja ele uma festa ou mesmo um evento empresarial.

Os visitantes estarão concorrendo aos serviços e produtos que serão sorteados por cada um dos expositores. E para dar um toque especial ao clima de comemoração, será servido um welcome drinks (coquetel) aos presentes.

Serviço

Local: Gaúcho’s Eventos

Endereço: Rua Terezina, n° 568, no Adrianópolis (ao lado da Gaúcho’s Churrascaria).

Dia: 19 de março (segunda-feira)

Horário: das 16h às 21h