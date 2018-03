VillaMix Manaus marca retorno de Simone e Simaria a capital amazonense

Manaus — Direto da Bahia, a dupla feminina mais querida do sertanejo desembarca em Manaus no próximo sábado (17) para o maior evento de música sertaneja do ano. A edição 2018 do Festival VillaMix Manaus acontece na Arena da Amazônia e conta com dez grandes atrações. Em conversa exclusiva com o EM TEMPO, as irmãs contaram um pouco sobre as expectativas para o show na capital amazonense e comentaram sobre o atual momento da carreira delas.

Popularmente conhecidas como "as coleguinhas", Simone e Simaria nasceram em Ubaí, cidade do interior da Bahia, em uma família humilde. Desde que alcançaram o estrelato, a dupla conquista fãs ao redor do país pelo carisma e simplicidade por onde passam — e com o público amazonense não é diferente. "Desde o início da nossa carreira, o pessoal de Manaus nos acolheu de braços abertos e nunca mais nos soltaram", afirma Simone. "É sempre uma alegria voltar a cantar nessa terra que tanto amamos".

Para o evento a ser realizado em Manaus, Simone promete que não vai faltar alegria. "Estamos bem ansiosas e preparamos um show animado, para todos os fãs cantarem e dançarem muito", conta. Ela adianta que os grandes sucessos do início da carreira não vão faltar, como "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e "Quando o Mel É Bom".

Também não vão ficar de fora do show os últimos sucessos, como "Paga de Solteiro Feliz" em parceria com o DJ Alok e "Loka", em parceria com Anitta. E falando em parcerias, Simone e Simaria já possuem mais uma canção no forno. Desta vez, a participação fica por conta da cantora italiana Laura Pausini com a canção "Novo", que deve ser lançada no próximo dia 16. "Nossa parceria com a Laura traz uma levada pop latina, bem dançante, que vai envolver a todos, vocês vão se apaixonar", conta Simaria.

Apesar da agenda lotada por todo o Brasil, a dupla ainda encontra tempo para participar do reality show The Voice Kids. Simone e Simaria são juradas na terceira temporada do programa, ajudando a encontrar novos talentos musicais entre as crianças. "A experiência está sendo maravilhosa. Deus é muito bom, ontem éramos calouras, hoje, somos técnicas", afirma Simone. "Durante as gravações, nos transportamos para muitas daquelas situações. É muito mágico e forte reviver estes momentos, passa um filme na nossa cabeça".

Para ver o show das coleguinhas em Manaus, basta adquirir ingressos para o VillaMix, disponíveis no site www.ticmix.com.br. Os preços variam de acordo com os setores e lotes. Além de Simone e Simaria, também se apresentarão grandes artistas, como a dupla Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Alok e outros.

