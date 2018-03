Apresentador 'Bola' anuncia saída do programa Pânico

Marcos Chiesa, o 'Bola', divulga saída do program Pânico nas redes sociais. | Autor: Reprodução

São Paulo - No perfil oficial do humorista e apresentador Marcos Chiesa foi anunciado a a saída do Programa Pânico e da rádio Jovem Pan. Conhecido pelo apelido 'Bola' ele tronou pública a saída nesta segunda-feira (5) sem dizer os motivos apenas informando que em breve haverá novidades.

Ele atuou por 14 anos no programa humorístico Pânico na TV e 25 anos na rádio Jovem Pan, como o segundo integrante com mais tempo no programa, só atrás do criador da atração, Emílio Surita.

"O negócio é o seguinte. Eu passei aqui para avisar que após 25 anos de rádio Jovem Pan e 14 anos de Pânico, eu saí, tá?! E em breve acho que coisas boas virão. Queria agradecer a todos com quem trabalhei. E novidades virão", disse Bola em vídeo no Instagram.

Para completar a publicação, a legenda descreve agradecimentos pelos anos trabalhados. "Valeu galera! Muito obrigado pelos 25 anos me aturando no Pânico! Continuem me acompanhando", escreveu, ressaltando, novamente, "que novidades virão", escreveu.



O vídeo já tem mais 349 mil visualizações, mais de 53 mil curtidas e mais de 4 mil comentários desde a noite de segunda (5).

Sobre o Programa

Criado em 1993 como atração na rádio Jovem Pan - no ar até hoje - o Pânico migrou para a televisão em 2003. O sucesso alcançado na RedeTV! seguiu até 2012. Naquele mesmo ano, a produção fechou acordo com a Band e o programa não alcançou as mesmas glórias, sendo cancelado no final de 2017.

Edição: Lívia Nadjanara

