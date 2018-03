Teatro da Instalação recebe espetáculo ‘Se alguém quiser ver’

Manaus — Nesta sexta-feira (9), às 19h15, o Teatro da Instalação vai receber o espetáculo “Se alguém quiser ver”, da companhia de humor e improviso teatral Maior Palha. A montagem, que está na agenda do Programa Espaço Aberto, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), conta com roteiros improvisados escritos pelo público. A peça será reapresentada no dia 16. Os ingressos estarão à venda nos dias das apresentações, na bilheteria do teatro.

“Se alguém quiser ver”, que teve sua estreia em dezembro de 2017, é uma montagem baseada no improviso teatral e conta com a participação de cinco jogadores-atores em cena, sendo um músico-improvisador e um mestre de cerimônias que faz a mediação da mostra. O público também participa do espetáculo, escrevendo palavras e frases de estímulos que são usadas para que cada parte do jogo aconteça.

Leia também: Espetáculo ‘A quem será que se destina?’ propõe reflexão sobre a vida

No decorrer da peça, o mestre de cerimônias irá apresentar aos jogadores-atores o segmento de cada jogo e, em seguida, selecionará as sugestões apresentadas pelo público. Dessa forma, as cenas são criadas e, a cada espetáculo, haverá uma apresentação diferente.

De acordo com Marlon Pontes, diretor do espetáculo, a apresentação é totalmente baseada no improviso teatral e tem como foco principal oferecer ao público um momento de descontração.

“Acima de tudo, buscamos interagir com quem prestigia nossos espetáculos. É por isso que todas as cenas são criadas a partir dos estímulos escritos pelas pessoas, dessa forma, elas se sentem mais à vontade para interagir conosco”.

Maior Palha

Criada no final do primeiro semestre de 2017, a Maior Palha é uma Cia de humor e improviso teatral que tem o objetivo de ampliar as práticas voltadas ao gênero humorístico. A produção do espetáculo é feita pela Ubá Escola e Produtora de Arte, que trabalha com oficinas e cursos de Teatro, Música, Dança e Artes Visuais em Manaus.

Leia mais:

Há 5 anos, o rock nacional perdia Chorão, do Charlie Brown Jr

VillaMix Manaus marca retorno de Simone e Simaria a capital amazonense

Após 7 anos, Jota Quest volta a Manaus com turnê acústica e intimista