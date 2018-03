‘Jump Mania Pocket Park’ estreia no ViaNorte

O Jump Mania, maior parque de trampolins do Brasil, já está armado no Shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade - e fica até o dia 3 de maio. Após percorrer outras capitais do país, o Jump Mania está instalado no formato pocket, funcionando, de segunda a domingo, das 12h às 22h, em uma estrutura de 120m², composta por ”Open Jump”, uma área livre com trampolins interligados, uma divertida piscina de espuma, além da “Enterrada”, uma pista de basquete com cesta para aprimoramento no esporte.

“A nossa proposta com os pockets é proporcionar uma breve experiência do trampolim parque em uma operação compacta, mas sem deixar de promover a cultura da diversão sobre os trampolins para toda a família”, diz Gerson Azevedo, fundador do Jump Mania.

Com expectativa de abertura de 50 novas unidades pockets no primeiro semestre de 2018, o Jump Mania possui ainda cinco unidades fixas nas cidades de Campinas, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Uberlândia e São Paulo.

Para brincar no Pockt Jump Mania custa R$20,00 (15min + R$1,00 minuto adicional). A idade recomendada é a partir de 2 anos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de crédito e débito.