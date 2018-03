Projeto de cinema de Tefé é apresentado em Paris

Manaus — Aos poucos, o cinema amazonense tem conquistado cada vez mais espaço no cenário nacional e internacional. Nesta quinta-feira (8), o Projeto "Cinema e Identidade" será apresentado no Instituto Cultural Franco Brasileiro, em Paris. O trabalho é realizado originalmente em Tefé, município a 674 km de Manaus, pela Associação Cinematográfica Fogo Consumidor.

O projeto é realizado com cerca de 40 jovens tefeenses, com idades entre 15 e 25 anos, que produziram um videoclipe e três micro-documentários. Além de Paris, as obras também foram apresentados na Universidade de Cagliaria e Oristano, ambas cidades na Itália.

De acordo com o idealizador Orange Cavalcante, as apresentações nas cidades europeias estão sendo realizadas através de uma parceria entre a Secretaria de Cultura , Educação, Universidade de Cagliari e o convite do Instituto de Paris. "O objetivo é divulgar a cultura local de determinada parte do Amazonas com o objetivo de gerar debates e reflexão sobre a região, fomentando o desenvolvimento das diversas manifestações culturais existentes", explica ele.

Também serão realizadas quatro projeções de trabalhos audiovisuais realizados na cidade de Tefé, sendo acompanhadas de palestras, discussão e debates sobre os aspectos culturais do município e da região. " O interessante é que o cinema vira uma ferramenta que tira esses jovens do estado de vulnerabilidade e gera um pensamento critico neles", conta Orange.

Neste ano, as escolas municipais do município de Tefé estão desenvolvendo o audiovisual como ferramenta pedagógica no processo de ensino/aprendizagem em sala de aula através da matéria de artes. Qualquer jovem tefeense que se interessar pelo projeto pode participar, sem pré-requisito, bastando entrar em contato com a Associação Cinematográfica Fogo Consumidor.

