Teatro para todas as idades no palco do Teatro Amazonas em março

A Federação de Teatro do Amazonas, recebeu mais de 40 propostas de espetáculos, para compor a programação da 12ª Mostra de Teatro. Das propostas enviadas, 14 foram selecionadas para a programação oficial, juntamente com o espetáculo convidado de São Paulo, "A Rainha do Rádio", da atriz Mariane Feil, que no último ano recebeu inúmeros elogios da crítica brasileira especializada.

Na tentativa de incluir o maior número de propostas e diversidade de linguagens, a comissão formada pela diretoria da Federação de Teatro do Amazonas anuncia os espetáculos da programação oficial do evento, já consolidado na programação cultural do Estado.

A 12ª Mostra de Teatro do Amazonas acontecerá de 23 a 29 de março no Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião. A programação é gratuita, facilitando o acesso ao teatro produzido na cidade de Manaus, nas suas mais variadas formas e linguagens. O Evento conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Manaus, através da Manauscult e apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

Confira a lista dos espetáculos selecionados.

Espetáculos infanto-juvenis

Espatódea Trupe - Upiara e a lenda da água doce

Cia de Atores Escalafobéticos - Bumboso - A história de um boizinho festeiro

Cia de Teatro Apareceu A Margarida - O Rapto das Cebolinhas

Soufllé de Bodó Company - Vestido Queimado

Cia de Teatro Língua de Trapo - A excêntrica família de clowns

Cia Trilhares - Não Acredito, Eles Falam!

Cia de Teatro Apareceu A Margarida - Flicts - O Musical (convidado)

Espetáculos adultos

Ednelza Sahdo - Uma saudade, uma rosa... um beijo!

Grupo Criattor de Teatro - O Mendigo ou o cão morto

Grupo Jurubebas de Teatro - A Morte do Cisne

Um Teatro Produções - Tartufo Me

AACA - Arte & Fato - Flecha Borboleta

Francisco Rider - Você vai se F. de Verde Amarelo/Arte inabilitada

Associação ArtBrasil - Quem Casa, Quer Casa (convidado)

Flicts - O Musical será um dos espetáculos convidados do evento | Foto: Divulgação

Debates

Um diferencial da Mostra em 2018 serão os debates, realizados após as apresentações. A mediadora dos debates será Fátima Saadi, tradutora e dramaturga do Teatro do Pequeno Gesto, do Rio de Janeiro.

Formada em Psicologia (PUC-RJ) e em Teoria do Teatro (Unirio), Fátima fez mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ). Em 2011 foi indicada na categoria Especial ao Prêmio Shell e ao Prêmio Questão de Crítica, pela edição de Folhetim sobre Nelson Rodrigues. Escreveu o livro A configuração da cena moderna – Diderot e Lessing (Pequeno Gesto – Edições Virtuais /2018), além de vários ensaios sobre teatro.

Como convidado a compor a mesa de mediação está o diretor, dramaturgo e ator, Darci Figueiredo Góes, natural de São Paulo. Darci formou-se na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo no anos 80. Como ator participou dos espetáculos Romeu e Julieta e Macunaíma, direções de Antunes Filho. Como diretor ganhou destaque nacional na direção da maravilhosa História do Sapo Tarô-Bequê, de Marcio Souza.

Espetáculo convidado

A peça “A Rainha do Rádio” conta sobre a radialista Adelaide Fontana, que demitida após 25 anos de casa, quando comandava o “Suspiros ao meio-dia”, resolve invadir e se trancar no estúdio da Rádio Esperança para fazer um programa especial. Ambientado em 1974, tempo de ditadura militar brasileira e repressão aos meios de comunicação e às manifestações artísticas, entre sucessos musicais, ela revela aos ouvintes com humor e ironia os reais motivos de sua saída.

Veiculado à meia noite, em contraponto ao horário anterior, ao invés de poesias com baixíssimo índice de audiência – a tal justificativa para a sua saída, Adelaide fala como bem entende sobre as alegrias e mazelas da sua vida, além de desafiar os poderosos da cidade, contando os “podres” e apontando a hipocrisia que a cercava. O espetáculo fala dos limites impostos às mulheres, principalmente as que ousavam desafiar o autoritarismo da época.