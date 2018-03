60 anos da Bossa Nova é comemorado com show no Teatro Amazonas

Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas / Divulgação

Manaus - Para celebrar a Bossa Nova, que completa 60 anos em 2018, o cantor Manoel Passos realizará um show especial no próximo sábado, dia 10 de março, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e terá entrada gratuita.

Com o tema “60 anos de Bossa Nova”, o evento será um show-documentário. Segundo Manoel Passos, além das canções que embalaram o ano de nascimento de um dos mais famosos gêneros musicais do Brasil, a apresentação contará um pouco da história do país naquele ano.

Leia também: Teatro para todas as idades no palco do Teatro Amazonas em março

“Há seis meses comecei a trabalhar na produção do show, pensando em todos os detalhes. Será um show-documentário no qual vamos contar a história das músicas e relembrar o que acontecia no Brasil naquela época”, comenta Passos. “Era o Governo de Juscelino (Kubitschek), que ficou conhecido como Presidente Bossa Nova; ganhamos a Copa do Mundo. Quero trazer o clima daquela época para os dias hoje”.

A apresentação terá uma hora e meia de duração e um repertório composto por 18 canções, entre elas os clássicos “A felicidade”, “Falando de amor”, “Samba de uma nota só”, “Anos dourados”, “Águas de março”, “Eu sei que vou te amar” e “Garota de Ipanema”.

“Vamos cantar também os filhos e netos da Bossa. Chico (Buarque), Toquinho, Edu Lobo, Caetano (Veloso), artistas que também foram inspirados pela Bossa Nova”, diz o intérprete.

Participações especiais – O show contará com participações especiais de Leka Denz, Daniela Nascimento, Sandro Passos, Camaleão, Antonela Martins, Naiá Leide, Alessandra Vieira e Rafael Freire. Cada artista fará uma apresentação solo interpretando um clássico da bossa.

No show deste sábado, Manoel Passos que costuma fazer apresentações voz e violão, será acompanhado por uma banda completa com Jesivaldo da Silva - Baiano (bateria), Domingos Correa (contrabaixo), Carlos Ribeiro (sax e flauta), Adalberto Holanda (piano), Maurizio Torres – Mau Mau (percussão), Naiá Leide e Antonela Martins (backing vocal).

Leia mais:

Barbie lança boneca de Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson

Teatro da Instalação recebe espetáculo ‘Se alguém quiser ver’