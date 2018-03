Paço da Liberdade estreia exposição 'O Mundo e a Imaginação'

Manaus - O artista Jessé de Araújo expõe suas obras, pela primeira vez, no Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus. Com o tema ‘O Mundo e a Imaginação’, a exposição estará disponível para visitação a partir de segunda-feira, 12, às 9h. A exposição consiste em uma coleção de desenhos que revela a relação fundamental e sadia que engrandece a importância da imaginação.

Leia também: Barbie lança boneca de Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson



O autor explica que é uma observação interna dele, onde a mente necessita criar vários mundos distorcidos, que a inquietação imagina. Jessé ainda fala que suas inspirações são seres antropomorfos, onde ele representa as formas das células presente nos seres vivos. “Essas obras são uma simbiose de vários seres animados, inanimados e formas geométricas que se fundem criando assim uma nova criatura”, completa ele.

Segundo o curador do Paço da Liberdade, Óscar Ramos, o artista desperta nas pessoas, um mundo que não existe, sem a realidade que o envolve. “Jessé retrata um mundo em que o cotidiano se faz extraordinário através de idealizações que trazem o frescor e a inocência de uma mentalidade jovem e entusiasmada com a própria capacidade e possibilidade dessa realização”, diz.

Ramos ainda completa dizendo que o mais surpreendente nessas obras é o entendimento quase compreensível sobre o lançamento da figura no espaço. “Essas obras trazem em si um adorável frescor de novidade, têm a capacidade remota de poderem ser chamadas de belas e decorativas, sem que delas seja tirado o envolvimento primordial da criação da obra de arte”, finaliza o curador.

O artista define seu estilo como figurativo abstrato rústico e surreal. Para o futuro, Jessé afirma que quer continuar seu processo criativo e continuar expondo suas obras.

Leia mais:

Chuva derruba árvore e ônibus colide em poste na manhã desta quarta

Às vésperas do Dia da Mulher, diretora de escola é assassinada no AM



Damata oferece curso voltada para área ambiental no mês de março