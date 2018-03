Mulheres ganham uma semana de programação gratuita no Vianorte

Em celebração a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira, 8 de março, o Shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte - vai homenagear o público feminino com uma programação especial gratuita com shows musicais na praça de alimentação, com destaque para a apresentação da cantora Egda Carolyn, das 19h às 21h.

O shopping reservou um Espaço Mulher, onde estão sendo realizadas diversas atividades como workshops, cursos, oficinas de artesanato, dicas de moda, saúde e beleza (limpeza facial, esmaltação, maquiagem, sobrancelhas e análise capilar), sempre no horário das 14h às 20h. A partir das 19h30, haverá desfiles de mulheres da Academia de Modelos, no 1º e 2º piso do shopping.

Ainda no Espaço Mulher, nesta quinta, das 14h às 20h, oficinas de corte e bordado com técnicas de selagem e técnicas de maquiagem. A partir das 18h às 19h apresentação do Ballet infantil “Oásis de Paz” e, das 19h às 21h, show especial em homenagem ao Dia da Mulher, na praça de alimentação com a cantora Egda Carolyn.

Manauara de 21 anos, a cantora e compositora é multi-instrumentista e se apresenta fazendo voz e violão. Egda começou sua carreira aos 12 anos de idade e já rodou por São Paulo, Belém e Piauí. Participou da banda Trivibe, onde era vocalista e guitarrista. Hoje optou por seguir carreira solo. Esteve em São Paulo gravando seu EP Alto falante, trabalhando com as músicas autorais em parceria com amigos. O repertório da artista é bem variado de MPB, Reggae, POP, POP Rock até um pouco de sertanejo universitário alternando entre músicas autorais e covers de vários outros artistas.