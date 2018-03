Workshop e palestra celebram mulheres do universo cervejeiro em Manaus

O Dia Internacional da Mulher será comemorado de uma forma diferenciada neste ano no Barão Cervejas & Empório, localizado na Av. Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras. Do dia 8 a 11 de março, o espaço trará eventos voltados para mulheres interessadas no mundo das cervejas artesanais. Com exposição de ilustradoras e fotógrafas manauenses, palestra e workshop com o processo de produção da bebida, as atividades visam celebrar as mulheres cervejeiras. A entrada é gratuita.

A programação terá início nesta quinta-feira (8), com uma exposição do trabalho de ilustradoras e fotógrafas manauenses, que se estenderá até a noite do dia 11. Segundo o proprietário do Barão, George Costa, o objetivo de sediar eventos feitos por mulheres para mulheres era fugir do estereótipo de fragilidade do gênero feminino.

“Nós, do Barão, não acreditamos nessa limitação de ‘sexo frágil’. A participação da mulher no mundo das cervejas artesanais está cada vez maior - seja como clientes que degustam e opinam, como Beer Sommeliers, ou até mesmo como mestres cervejeiras - sendo responsáveis pelas receitas e produção das fábricas”, destacou.

As atividades cervejeiras começarão no sábado (10), às 18h, com a palestra “Introdução ao Mundo da Cerveja Artesanal”. A conversa será ministrada pela Beer Sommelier Naiana Zagonel até as 20h.

No domingo (11), o Workshop “Produção de Cerveja Caseira” será comandado pela engenheira química Mirian Cartonilho das 14h às 20h. As participantes do evento terão a oportunidade de atuar em uma das etapas do processo de produção cervejeira, a brassagem - etapa quente, que dura entre quatro e seis horas, usando água, malte de cevada, levedura e lúpulo. “Trata-se da primeira etapa. Em seguida, o processo vai ficar refrigerado em uma temperatura específica para inserir a levedura, que faz a fermentação da cerveja”, explicou.

Mestre em alimentos, Doutora em Biotecnologia e fundadora do grupo Amazonas Cervejeiras, a especialista contou que o universo cervejeiro possui certos preconceitos com a participação de mulheres na produção. “Logo no início, participei de outro grupo, mas senti muita resistência, então decidi organizar um grupo exclusivamente de mulheres. Ainda existe, sim, preconceito, mas estamos conquistando nosso espaço cada vez mais”, informou.

Barão Cervejas & Empório

Há quatro anos, o Barão Cervejas & Empório surgiu com a vontade de trazer um novo tipo de ambiente aos manauaras que apreciam cerveja artesanal. A casa conta com ambientes interno e externo, para fumantes e não-fumantes.

O estabelecimento procura sempre trazer eventos diferenciados ao público manauara - desde o tradicional Rocktoberfest, Halloween e até exibição de grandes séries, como Game Of Thrones (resultando ainda em drinks especiais com nomenclaturas que remetem ao mundo de Westeros). Atualmente, a casa promove a Tarde Livre no Barão, sediando eventos culturais e alternativos. Para saber mais sobre como promover programações especiais no local, basta ligar para o número 98410-0616.

Serviço

O que: Semana das Manas

Quando: Quinta-feira (8) - exposição de trabalhos de ilustradoras e fotógrafas manauenses

Sábado (10) - palestra Introdução ao Mundo da Cerveja Artesanal

Domingo (11) - workshop Produção de Cerveja Caseira

Horário: Exposição - a partir de 18h

Palestra - de 18h às 20

Workshop - de 14h às 20h

Onde: Barão Cervejas & Empório - Av. Professor Nilton Lins, n 18, Parque das Laranjeiras