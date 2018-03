Mulheres do cenário cultural amazonense se reúnem em bate-papo

Manaus - Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) convidou mulheres envolvidas com produção cultural e que trabalham em diversos segmentos da Arte para um bate-papo descontraído, mas que traz importantes temas como o empoderamento feminino, os desafios da mulher que trabalha no cenário cultural do Amazonas, além da questão de direitos.

Participaram desta conversa a cantora parintinense Márcia Novo, que também falou da sua experiência de 15 anos no cenário musical do Amazonas e de São Paulo; a figurinista Eilen Queiroz, que, em junho, completa 15 anos de trabalho na Central Técnica da Produção da SEC, onde já montou figurinos para Concertos de Natal e Festival de Ópera; a atriz e diretora de Teatro Ednelza Sahdo, importante na luta pelos direitos das mulheres no Amazonas, com extenso currículo nas Artes Cênicas; e a modelo transgênero, Endolly Bernélope, que contou sobre os desafios da sua profissão e a sua visão sobre a mulher transgênero.

“Foi uma experiência maravilhosa porque, em nenhum momento, nos sentimos pressionadas a falar exatamente o que as pessoas queriam, apenas conversamos e colocamos nossa visão sobre a mulher e sobre a relação homem-mulher”, disse a atriz Ednelza Sahdo.

Já a cantora Márcia Novo acredita que esta conversa reforça a importância das mulheres. “Achei maravilhoso reforçar a importância de nos sentirmos firmes nos nossos objetivos, acreditando no nosso poder e na sensibilidade que a mulher tem. Trocamos bastante energia e esperamos deixar um pouco dessa energia para cada mulher que escutar nossas mensagens”.

A figurinista Eilen Queiroz destacou que “a mulher não é o sexo frágil, como diziam antigamente”. “Tenho orgulho por ser um espelho para os meus filhos e netos, que sempre lembram de mim como uma mulher que ama seu trabalho e sempre andou pelo caminho do bem. Somos guerreiras e podemos conseguir tudo que queremos!”, afirmou.

“Considero as mulheres como deusas e todas nós temos um poder enorme dentro de si, que é sutil, mas quando aflora, faz com que as mulheres possam ser tudo!”, destacou a modelo Endolly Bernélope.

Os vídeos com o bate-papo podem ser conferidos nas redes sociais da Secretaria e no Canal do Youtube Cultura Amazonas.

Sorteio

A SEC está promovendo ainda o sorteio de cinco obras assinadas pelo artista plástico Jair Jacqmont em homenagem às mulheres. Para participar, o internauta deve seguir a página @secretariadeculturadoamazonas no Instagram, curtir a foto oficial e marcar três amigos. O resultado será divulgado no próximo domingo, 11 de março, no Instagram da Secretaria de Cultura. Os cinco ganhadores receberão o prêmio, na segunda-feira (12), na sede do órgão, localizada na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro.

