Parque Cidade da Criança tem programação voltada para o Dia da Mulher

Manaus - Atividades recreativas com músicas coreografadas prometem agitar a criançada neste sábado (9) e domingo (10), no Parque Cidade da Criança, localizado na rua Castro Alves, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. A programação terá como novidade o Sarau, reunião festiva e ensinamentos a atividades culturais, tudo para homenagear o mês destinado às mulheres.

Oficina Criativa com o tema "uma rosa para você (Origami)" fará parte da programação deste sábado. Além da Oficina, as crianças também poderão participar do sábado de comédia com cenas cômicas e homenagem as mulheres – eles por elas. Já no domingo, o público deverá se divertir com a tirolesa, zumba para as mulheres, oficina criativa e homenagem para as mulheres dessa vez com um poema que pretende emocionar a todos.

Nos dois dias, o parque irá funcionar das 14h30 às 19h30, com entrada gratuita. Confira os horários de cada atividade abaixo:

Programação:

Sábado (10)



14h30 às 16h: Jogos Lúdicos, na Praça de Alimentação;

14h30 às 16h: Oficina Criativa – Uma rosa para você (Origami), na Praça de Alimentação;

17h às 18h: Sábado de Comédia – Cenas Cômicas, No Teatro;

18h30 às 19h30: Homenagem ás mulheres – Eles por Elas, na Praça de Alimentação.

Domingo (11)

14h30 às 17h: Oficina Criativa – Uma rosa para você (Origami), na Praça de Alimentação;

15h às 17h: Tirolesa, no Alto do Parque;

16h às 17h: Homenagem ás Mulheres – Poemas para elas, na Praça de Alimentação;

18h30 às 19h30: Zumba para as mulheres, na Praça de Alimentação





