Prefeitura recebe propostas de festivais de bairros até quarta-feira

Manaus - Os organizadores de festivais folclóricos dos bairros de Manaus, como arraiais, quermesses, festas juninas, têm até a quarta-feira (14) para apresentarem suas propostas junto à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Quem tiver dúvidas quanto à elaboração das propostas, ou em relação aos itens obrigatórios previstos no edital podem se dirigir à sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2.767, no bairro Aleixo, entrar em contato via telefone 3236-9387 ou pelo email eventosmanauscult@gmail.com, em horário comercial.

Até 110 festivais receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares, de acordo com o edital nº 01/2018.

As propostas deverão atender as exigências previstas no item 2 do edital e deverão ser apresentadas até o dia 14 de março. O formulário para preenchimento está disponível no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 28 deste mês. O resultado final do edital deverá ser divulgado no dia 11 de abril. Os eventos deverão ocorrer de 1º de junho de julho a 2 de setembro.

Festival Folclórico do Amazonas

Também segue aberto o edital nº 02/2018 que prevê a concessão de apoio financeiro para a apresentação de grupos folclóricos integrantes das categorias prata e bronze e bois bumbas categorias Ouro Master A, na 62ª Edição do Festival Folclórico do Amazonas, de acordo com o resultado e regulamento de 2017.

Poderão receber apoio 87 grupos folclóricos. As propostas poderão ser apresentadas diretamente, caso constituam-se formalmente enquanto Organização da Sociedade Civil, ou por meio de entidade cujos objetivos sejam voltados ao objeto do edital.

Serão R$ 954.746,00, divididos entre três grupos da categoria Boi Bumbá Master A, que poderá solicitar apoio financeiro de até R$ 99.582,00, 61 grupos na Categoria Prata, com valor individual de R$ 10 mil, e 23 grupos da Categoria Bronze

